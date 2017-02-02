Суббота, 18 февраля 2017 года, № 17

План мероприятий Центра социальной защиты «Забота» (ул. Радина, 4) В будние дни с 8:00 до 14:00 — работа общественной приемной 20 февраля 9:00 заседание секции УБД; 9:00 репетиция группы солистов «Самоцветы»; 12:30 «Комплекс упражнений с гантелями» – встреча в клубе «Ветеран-спорт»; 13:30 репетиция танцевального ансамбля «Осенний вальс». 21 февраля 9:00 репетиция театра-студии «Неугомонные сердца»; 10:00 репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»; 12:30 концерт ансамбля народной песни «Сударушки»; 12:30 – 14:00 работа библиотеки центра «Забота»; 13:30 репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа». 22 февраля 9:00 репетиция мужского вокального ансамбля «Витязь»; 10:00 репетиция ансамбля народной песни «Ивушки»; 11:00 «Измените только то, что можете изменить» по книге Темплара Ричарда «Правила жизни»; 12:30 консультация специалистов Пенсионного фонда Кальмиусского района; 13:30 репетиция вокального ансамбля «Ретро». 23 февраля 9:00 клуб рукоделия «Мечта»; 10:00 репетиция ансамбля «Сударушки»; 10:00 репетиция ансамбля «Азовочка»; 12:30 концерт дуэта «Улица» (Нина Харабет и Алексей Горовых); 12:30 – 14:00 работа библиотеки центра «Забота»; 13:30 репетиция вокального ансамбля «Любисток». 24 февраля 9:00 заседание клуба «Школа эрудитов»; 10:00 заседание в клубе рукоделия «Оригами»; 12:30 встреча-позитив «Я вам дарю тепло своей души»; 13:30 репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».