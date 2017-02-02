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Суббота, 18 февраля 2017 года, № 17
План мероприятий
Центра социальной защиты «Забота» (ул. Радина, 4)
В будние дни с 8:00 до 14:00 — работа общественной приемной
20 февраля
9:00 заседание секции УБД;
9:00 репетиция группы солистов «Самоцветы»;
12:30 «Комплекс упражнений с гантелями» – встреча в клубе «Ветеран-спорт»;
13:30 репетиция танцевального ансамбля «Осенний вальс».
21 февраля
9:00 репетиция театра-студии «Неугомонные сердца»;
10:00 репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»;
12:30 концерт ансамбля народной песни «Сударушки»;
12:30 – 14:00 работа библиотеки центра «Забота»;
13:30 репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».
22 февраля
9:00 репетиция мужского вокального ансамбля «Витязь»;
10:00 репетиция ансамбля народной песни «Ивушки»;
11:00 «Измените только то, что можете изменить» по книге Темплара Ричарда «Правила жизни»;
12:30 консультация специалистов Пенсионного фонда Кальмиусского района;
13:30 репетиция вокального ансамбля «Ретро».
23 февраля
9:00 клуб рукоделия «Мечта»;
10:00 репетиция ансамбля «Сударушки»;
10:00 репетиция ансамбля «Азовочка»;
12:30 концерт дуэта «Улица» (Нина Харабет и Алексей Горовых);
12:30 – 14:00 работа библиотеки центра «Забота»;
13:30 репетиция вокального ансамбля «Любисток».
24 февраля
9:00 заседание клуба «Школа эрудитов»;
10:00 заседание в клубе рукоделия «Оригами»;
12:30 встреча-позитив «Я вам дарю тепло своей души»;
13:30 репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».