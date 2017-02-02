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Суббота, 18 февраля 2017 года, № 17
В Мариуполе всплеск краж из автомобилей
Правоохранители призывают быть бдительными
Полицейские предупреждают о принятии мер безопасности против увеличивающегося количества краж из автомобилей, передает MRPL.CITY.
Патрульные сообщили, что только с начала текущего года в городе зафиксировано 24 факта подобных преступлений. Обычно воры действуют ночью, и только утром граждане обнаруживают свое авто с пропавшими из салона вещами, что значительно усложняет поиск преступников.
Для того чтобы уменьшить риск стать жертвой злоумышленников, патрульные полицейские Мариуполя призывают водителей не оставлять ценных вещей в салоне автомобиля. Чаще всего приманкой для воров являются автомагнитолы, ноутбуки, женские сумки и др.
Полиция советует установить звуковую сигнализацию; закрывать машину, даже если покидаете ее ненадолго; вынимать ключи из замка зажигания даже в тех случаях, когда оставляете авто в собственном гараже. На ночь ставьте автомобиль в гараж с надежными замками или на охраняемую стоянку. Если сделать это невозможно – в хорошо освещенном месте.