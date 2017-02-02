Суббота, 18 февраля 2017 года, № 17





В Мариуполе всплеск краж из автомобилей

Правоохранители призывают быть бдительными

Полицейские предупреждают о принятии мер безопасности против увеличивающегося количества краж из автомобилей, передает MRPL.CITY.

Патрульные сообщили, что только с начала текущего года в городе зафиксировано 24 факта подобных преступлений. Обычно воры действуют ночью, и только утром граждане обнаруживают свое авто с пропавшими из салона вещами, что значительно усложняет поиск преступников.

Для того чтобы уменьшить риск стать жертвой злоумышленников, патрульные полицейские Мариуполя призывают водителей не оставлять ценных вещей в салоне автомобиля. Чаще всего приманкой для воров являются автомагнитолы, ноутбуки, женские сумки и др.