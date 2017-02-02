Четверг, 16 февраля 2017 года, № 16

В интересах мариупольцев Реконструкция аглофабрики меткомбината имени Ильича – самый масштабный экопроект в Украине Ильичевская аглофабрика была построена и сдана в эксплуатацию в далеком 1966 году. Три года спустя она вышла на проектную мощность 12 миллионов тонн агломерата в год, став крупнейшей в мире. В последние десятилетия аглофабрика работала не в полную силу, тем не менее оставалась серьезным источником выбросов вредных веществ в атмосферу Мариуполя. Полное экологическое обновление аглофабрики началось в 2013 году, после подписания договора между Группой Метинвест и итальянской корпорацией Теrmokimik Corporation – одним из ведущих производителей природоохранного оборудования для промышленных предприятий. Подготовительные работы начались еще в 2012 году. Это первая за полвека работы ильичевской аглофабрики реконструкция, а данный проект – наиболее масштабное экологическое мероприятие, которое реализуется в Украине за все годы ее независимости. Реализация мероприятий первого этапа первой ступени газоочистки была начата в 2015 году и продлится до 2020-го, при этом будет проведена полная поэтапная замена 12 агломашин. На втором этапе и второй ступени газоочистки запланирован монтаж нового природоохранного оборудования в зонах спекания и охлаждения всех агломашин, который будет производиться в 2017-2018 годах. Несмотря на работы по реконструкции, ильичевские агломератчики непрерывно снабжают своей продукцией доменные цехи не только комбината имени Ильича, но и «Азовстали». Весь же процесс реконструкции должен завершиться за шесть лет. В результате объемы выбросов пыли и оксидов серы от зоны спекания снизятся на 85% и 30% соответственно, а выбросы пыли от зоны охлаждения уменьшатся на 90%, что будет отвечать самым современным природоохранным требованиям.