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Четверг, 16 февраля 2017 года, № 16


Аналогов в Европе нет!

Меткомбинат имени Ильича начал строительство новой МНЛЗ

В ноябре 2016 года Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича приступил к строительству нового агрегата – двухручьевой машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) годовой производительностью 2,5 миллиона тонн слябов премиум-сегмента. Инвестиции Группы Метинвест в развитие данного производства составят порядка 150 миллионов долларов США. 17 ноября прошлого года действующую строительную площадку посетила делегация главного поставщика оборудования и технологий для новой МНЛЗ – австрийской компании Primetals Technologies. Сейчас продолжается строительство фундамента и прочие подготовительные работы, а уже в марте 2017 года партнеры из Австрии начнут поставку металлургического оборудования.

Кроме того, проект включает в себя модернизацию мощностей конвертерного производства и строительство объектов внепечной обработки стали. Новая двухпозиционная установка печь-ковш (УПК) и система подачи легирующих материалов от Primetals Technologies позволят производить любые марки стали, со сверхнизким и сверхвысоким содержанием углерода. Современная система управления производством позволит более качественно координировать процесс выпуска и разливки стали.

Весной 2017-го будет произведен монтаж металлоконструкций и кранов, завершится строительство здания подстанции. Пуск объекта в эксплуатацию намечен на конец 2018 года, специалисты меткомбината, занятые в обслуживании МНЛЗ, пройдут обучение и стажировку в Австрии. Система газоочистки Primetals Technologies обеспечит содержание пыли в очищенном газе не более 12 мг/куб. м при украинской норме до 50 мг/куб. м и европейской – до 30 мг/куб. м.

  


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