Четверг, 16 февраля 2017 года, № 16

Первые руководители Имена некоторых директоров увековечены в названиях улиц, других – незаслуженно забыты. Но все они определяли судьбу и развитие предприятия, сумев сохранить его потенциал и вывести комбинат в лидеры. Сегодня мы расскажем о самых ярких представителях директорского корпуса Владимир Бойко – народный директор и человек-легенда Владимир Бойко – легендарный народный директор, требовательный и справедливый начальник, человек с большим сердцем. Под его руководством меткомбинат имени Ильича стал гордостью украинской металлургии и всего региона. Владимир Семенович посвятил металлургии всю свою жизнь. Трудовой путь начал на заводе имени Ильича в 1955 году, работал трубопроводчиком в цехе водоснабжения. Преодолел все ступеньки карьерной лестницы и в 1990 году возглавил меткомбинат имени Ильича. За поразительное трудолюбие, справедливость и богатый опыт его искренне уважали и любили металлурги. Уровень социальной защиты на предприятии был беспрецедентным. Владимир Бойко мечтал, чтобы Мариуполь стал европейским, процветающим городом, а потому не жалел ни сил, ни средств на его благоустройство: по его инициативе началась расчистка реки Кальчик ивЂ‚строительствовЂ‚экстрим-парка, возведение уникального спортивного объекта – СК «Ильичевец», газификация рабочих поселков, асфальтирование дорог, строительство футбольных полей, детских площадок, ремонт школ, детсадов, пансионатов, сельских домов культуры, мариупольского аэропорта, швейной фабрики, молокозавода, помощь «Горводоканалу»… Без преувеличения, Владимир Бойко был государственным человеком и мыслил масштабно. Кризисный менеджер Юрий Зинченко Нынешний руководитель металлургического гиганта Юрий Зинченко делает упор на реконструкцию предприятия и его модернизацию, экологические программы, полный переход к конвертерному производству и увеличение годовой выплавки стали, внедрение современных систем качества и безопасности труда. Юрий Зинченко возглавил металлургический комбинат имени Ильича в ноябре 2012 года. Имеет два высших образования – техническое и экономическое. «Кризисный менеджер – по-другому меня и не назовешь. Вся моя карьера складывается как раз из работы в кризисные периоды. Когда я уже занимал руководящий пост на «Азовстали», начался кризис 2008 года, потом был Харцызский трубный – мы создали новую систему управления и выровняли сложную ситуацию с отсутствием заказов. И самый сложный период – период директорства на меткомбинате имени Ильича», – отмечает Юрий Зинченко. Ежегодно под руководством Юрия ЗинченковЂ‚предприятие осваивает новые виды металлопродукции. Особое внимание уделяется снижению вредных выбросов в окружающую среду. Меткомбинат имени Ильича играет важную социальную роль в жизни города, участвуя в ремонте школ, детсадов, больниц, дорог, восстановлении железнодорожного сообщения. В мае 2014-го именно металлурги первыми вышли на улицы города, чтобы стабилизировать ситуацию, в числе первых протянули руку помощи микрорайону Восточный и поселку Сартана, пострадавшим от обстрелов. За весомый личный вклад в развитие отечественной металлургической и горнодобывающей про мышленности, 25-летний добросовестный труд и высокий профессионализм в 2016 году Президент Украины накануне Дня работников металлургической и горнодобывающей промышленности присвоил генеральному директору металлургического комбината имени Ильича Юрию Зинченко звание «Заслуженный металлург Украины». Генрих Лауде – первый директор завода «Никополя» Осенью 1896 года в мариупольский порт прибыл океанский лайнер под американским флагом, груженный всем необходимым для строительства завода, а в декабре того же года в пяти километрах от города, в районе станции Сартана, начали возводить корпуса завода, делать землянки и бараки для рабочих. Строительство возглавили американские инженеры Генрих Лауде, ставший первым директором завода в 1897 году и руководивший предприятием до 1908 года, и Вальтер Кеннеди, брат всемирно известного американского конструктора и строителя доменных печей Джулиана Кеннеди. Завод «Никополь» создавался по последнему образцу американской техники, значительно опережавшей европейские достижения в металлургии. А посему коэффициент отдачи его мартеновских и доменных печей был значительно выше, чем, например, у Юзовского завода, вывезенного ранее из Англии, или у «Русского Провиданса», построенного практически на одной площадке с заводом «Никополь». Позже «Провиданс» соеди­нили с «Никополем» под общим названием «завод имени Ильича». Яков Гугель сохранил завод Яков Гугель окончил только два курса технологического института, однако в строительствевЂ‚металлургических цехов разбирался отлично. Главное – знал своих людей, руководителей высшего и среднего звена. Он был прирожденным организатором и руководителем, человеком необы­кновенной работоспособности. В Мариуполь Яков Гугель приехал в августе 1926 года и возглавил металлургический завод имени Ильича. Именно он убедил чиновников модернизировать предприятие, а не закрывать его. Под руководством Якова Гугеля началось не только переоснащение завода имени Ильича, но и масштабное строительство новотрубного цеха. Впоследствии цех стал отдельным заводом. Правительство решило возводить в Мариуполе еще один металлургический завод. Так в 1930 году Яков Гугель, будучи директором завода имени Ильича и одновременно начальником созданного треста «Азовстальстрой», развернул новое строительство – завода «Азовсталь». В 1937 году его арестовали и расстреляли, обвинив в контрреволюционной деятельности и антисоветизме. В 1956 году Яков Гугель был реабилитирован посмертно. Для Николая Радина люди тоже важны Зарекомендовавший себя как талантливый производственник Николай Радин стал директором завода имени Ильича в 1931 году. Высшее руководствовЂ‚СССР поручило ему осуществить выплавку высококачественных марок стали для военной промышленности. Задание было чрезвычайной сложности, но коллектив в кратчайшие сроки справился с задачей. Из радинской броневой стали изготавливали танки Т-34. Предприятие стало флагманом индустрии вместе со вновь построенным заводом «Азовсталь». Радин очень многое сделал для улучшения жизни и быта рабочих, инженерно-технических сотрудников. В районе завода были построены корпуса поликлиники, больницы и водолечебницы, в городе появилось семь новых школ. Была пущена первая ветка трамвайной линии, по которой по сей день ходит трамвай №1. Долгие годы имя Николая Радина было незаслуженно забыто. По сфабрикованному обвинению он был арестован органами НКВД, объявлен врагом народа и расстрелян в 1938 году, а впоследствии реабилитирован. Неукротимая воля Александра Гармашева После ареста ­директора завода Николая Радина в 1938 году Александр Гармашев занял освободившуюся должность. Под его руководством было развернуто социалистическое соревнование. С первых дней нападения фашистской Германии на Советский Союз завод имени Ильича перешел на выпуск продукции военного времени. В таких условиях особенно ярко проявились организаторские способности и не­укротимая воля Гармашева. В эвакуации Александр Фомич трудился на оборонных предприятиях страны. В 1943 году после изгнания оккупантов вернулся в Мариуполь и принялся возрождать предприятие. В мирное время под его руководством осваивались новые виды продукции. В обстановке строжайшей секретности на заводе имени Ильича были спроектированы и изготовлены первые в стране устройства для заправки ракет. Приоритеты Николая Гурова – прогресс и модернизация Николай Гуров возглавлял меткомбинат имени Ильича с 1982 по 1990 год, уже имея за плечами солидный опыт работы в этой отрасли. Он сумел без сокращения объемов производства и ассортимента продукции вывести из эксплуатации старые цехи. Высвободившимися кадрами, а это более 1100 человек, был укомплектован штат первой очереди нового современного толстолистового стана «3000», который ввели в эксплуатацию в конце 1983 года. Это позволило увеличить выпуск товарной продукции, повысить ее рентабельность и увеличить прибыль. Николай Гуров решал целый ряд социальных проблем ильичевцев, в их числе кадровые и жилищные вопросы, строительство объектов соцкультбыта, в том числе Дворца металлургов и лугопарка, названного в честь своего создателя.