Четверг, 16 февраля 2017 года, № 16





В память о Герое Украины

На фасаде сартанской школы установили мемориальную доску Владимиру Бойко

Важное событие приурочили к 120-летию металлургического комбината имени Ильича, передает MRPL.CITY.

Как отметил председатель профкома предприятия Михаил Подъяблонский, по инициативе Владимира Семеновича Бойко ремонтировались дороги, школы, строились новые объекты и реализовывались социальные программы.

«Решение об установке мемориальной доски в специализированной школе №8 поселка Сартана и присвоении ей имени Героя Украины Владимира Бойко было принято в декабре на заседании сессии городского совета. Благодаря инициативе народного директора в учебное заведение удалось вдохнуть новую жизнь», – сказал Михаил Подъяблонский.

По словам поселкового головы Александра Куркчи, открытие мемориальной доски стало большой честью и ответственностью для сартанцев.

«Для нас это высокая ответственность – носить имя человека, народного депутата, почетного гражданина Мариуполя, Сартаны. Хочу сказать, что мы сделаем все для того, чтобы юное поколение с гордостью говорило, что они – учащиеся школы имени Владимира Семеновича Бойко», – подчеркнул он.

Как отметил секретарь Мари­упольского городского совета Степан Махсма, Владимир Семенович всю жизнь был человеком дела. Он всегда считал помощь жителям своим долгом и прямой обязанностью. «Мы должны увековечить память о его добрых делах. Это был действительно народный директор, который помогал всем, кто к нему обращался», – подчеркнул Степан Махсма.

Память великого производственника мариупольцы почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске. Мероприятие также посетила супруга Героя Украины Клавдия Бойко, которая передала сартанской школе пять компьютеров.

Соб. инф.