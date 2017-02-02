В Мариуполе торжественно ввели в эксплуатацию 15 автобусов повышенной комфортности и два троллейбуса. Данная техника была закуплена за счет городского бюджета – порядка 55 миллионов гривен удалось сэкономить благодаря внедрению программы ProZorro. Новые автобусы МАЗ будут курсировать по маршруту №15а, который заменит ранее существовавший маршрут №16. Автобусы соединят микрорайоны Восточный и 23-й – конечной остановкой транспорта станет ТРЦ «ПортCity». Современные транспортные средства оснащены системами отопления и кондиционирования, видеонаблюдения, имеют площадку с низким полом и откидные пандусы для людей с ограниченными возможностями, визуальное и звуковое сопровождение.
«Все автобусы укомплектованы современными дизельными двигателями фирмы Mersedes с низкими выбросами, сертифицированными по системе Евро 5, а также автоматическими коробками передач, что даст высокую плавность хода и комфорт езды», – отметил директор департамента транспорта и связи Василий Клат.
GPS и Wi-Fi
Внедрение новых автобусов вместимостью до 100 мест (23 сидячих) является частью большой стратегии развития транспорта в Мариуполе. Ее основная задача – вывести старые аварийные машины с улиц города и составить конкуренцию частным перевозчикам.
«Сегодняшнее событие очень важно для Мариуполя, теперь горожане смогут с большим комфортом передвигаться по городу. Это часть большого проекта, который мы реализуем совместно с обладминистрацией, а также нашими градообразующими предприятиями – мариупольскими меткомбинатами», – заявил городской голова Вадим Бойченко. По его словам, в час пик новые автобусы будут ходить с интервалом всего семь минут, в более спокойное время – двенадцать. В дальнейшем на пути их следования появятся современные остановочные павильоны с расписанием движения.
Благодаря помощи комбинатов имени Ильича и «Азовсталь» весь новый транспорт оборудован системами спутниковой навигации GPS, следующим шагом станет создание специального приложения для смартфонов и компьютеров, с помощью которого можно будет проследить маршрут автобусов. Кроме того, Вадим Бойченко пообещал, что в новом транспорте в скором времени появится высокоскоростной Интернет с Wi-Fi доступом.
По достоинству современные автобусы и троллейбусы оценили генеральные директора меткомбинатов имени Ильича и «Азовсталь» Юрий Зинченко и Энвер Цкитишвили.
«Давно забытым маршрутом №16 я с удовольствием пользовался, когда еще учился в ПГТУ, и вот мы вновь его восстановили. Для многих горожан это замечательный подарок. Ведь не секрет, что маршрут, на котором будут работать новые автобусы, – один из самых востребованных в городе», – сказал Юрий Зинченко.
Поддержал коллегу и Энвер Цкитишвили: «Прекрасно, что в нашем городе есть четкая программа развития и она успешно реализуется. Вместе мы сможем сделать наш город комфортнее».
Все для людей
Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский отметил, что, когда Президент назначал его на эту должность, поручил сделать все возможное, чтобы Мариуполь ощутил: Украина – это модерново и перспективно. «Приобретение данных автобусов только первый шаг, есть целая комплексная программа развития города, для реализации которой уже выделено 500 миллионов гривен», – отметил губернатор.
Новая техника пришлась по душе мариупольцам. Водитель ТТУ Дмитрий Цололо трудится на своем месте уже 33 года, удобство управления и комфорт новых машин профессионал оценил сразу. Довольны и пассажиры. «Очень рады, что новая власть уделяет большое внимание транспортному вопросу. Поездки в коммунальном транспорте дешевле частных маршрутов, теперь будут еще и комфортнее. Спасибо мэру и всем, кто занимался реализацией этого проекта», – поблагодарили пенсионерки Любовь Васильевна и Светлана Александровна, в числе первых прокатившиеся в одном из новеньких автобусов.