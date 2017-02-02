В Мариуполе торжественно ввели в эксплуатацию 15 автобусов повышенной комфортности и два троллейбуса. Данная техника была закуплена за счет городского бюджета – порядка 55 миллионов гривен удалось сэкономить благодаря внедрению программы ProZorro. Новые автобусы МАЗ будут курсировать по маршруту №15а, который заменит ранее существовавший маршрут №16. Автобусы соединят микрорайоны Восточный и 23-й – конечной остановкой транспорта станет ТРЦ «ПортCity». Современные транспортные средства оснащены системами отопления и кондиционирования, видеонаблюдения, имеют площадку с низким полом и откидные пандусы для людей с ограниченными возможностями, визуальное и звуковое сопровождение.

«Все автобусы укомплектованы современными дизельными двигателями фирмы Mersedes с низкими выбросами, сертифицированными по системе Евро 5, а также автоматическими коробками передач, что даст высокую плавность хода и комфорт езды», – отметил директор департамента транспорта и связи Василий Клат.

GPS и Wi-Fi

Внедрение новых автобусов вместимостью до 100 мест (23 сидячих) является частью большой стратегии развития транспорта в Мариуполе. Ее основная задача – вывести старые аварийные машины с улиц города и составить конкуренцию частным перевозчикам.

«Сегодняшнее событие очень важно для Мариуполя, теперь горожане смогут с большим комфортом передвигаться по городу. Это часть большого проекта, который мы реализуем совместно с обладминистрацией, а также нашими градообразующими предприятиями – мариупольскими меткомбинатами», – заявил городской голова Вадим Бойченко. По его словам, в час пик новые автобусы будут ходить с интервалом всего семь минут, в более спокойное время – двенадцать. В дальнейшем на пути их следования появятся современные остановочные павильоны с расписанием движения.

Благодаря помощи комбинатов имени Ильича и «Азовсталь» весь новый транспорт оборудован системами спутниковой навигации GPS, следующим шагом станет создание специального приложения для смартфонов и компьютеров, с помощью которого можно будет проследить маршрут автобусов. Кроме того, Вадим Бойченко пообещал, что в новом транспорте в скором времени появится высокоскоростной Интернет с Wi-Fi доступом.

По достоинству современные автобусы и троллейбусы оценили генеральные директора меткомбинатов имени Ильича и «Азовсталь» Юрий Зинченко и Энвер Цкитишвили.

«Давно забытым маршрутом №16 я с удовольствием пользовался, когда еще учился в ПГТУ, и вот мы вновь его восстановили. Для многих горожан это замечательный подарок. Ведь не секрет, что маршрут, на котором будут работать новые автобусы, – один из самых востребованных в городе», – сказал Юрий Зинченко.

Поддержал коллегу и Энвер Цкитишвили: «Прекрасно, что в нашем городе есть четкая программа развития и она успешно реализуется. Вместе мы сможем сделать наш город комфортнее».

Все для людей

Председатель Донецкой облгос­администрации Павел Жебривский отметил, что, когда Президент назначал его на эту должность, поручил сделать все возможное, чтобы Мариуполь ощутил: Украина – это модерново и перспективно. «Приобретение данных автобусов только первый шаг, есть целая комплексная программа развития города, для реализации которой уже выделено 500 миллионов гривен», – ­отметил губернатор.