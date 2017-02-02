Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 16 февраля 2017 года, Четверг
Мариупольский «Ренессанс» в немецкой прессе
Живая история предприятия
В Мариуполе построят зерноперегрузочный комплекс
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / По городу с комфортом

Четверг, 16 февраля 2017 года, № 16


По городу с комфортом

Старались для людей. Только совместными усилиями можно сделать город комфортнее, считают руководители области и города, а также градообразующих предприятий.


Рад и стар и млад. Жители города с удовольствием опробовали новенький транспорт в деле.

На линию вышел новый коммунальный транспорт

В Мариуполе торжественно ввели в эксплуатацию 15 автобусов повышенной комфортности и два троллейбуса. Данная техника была закуплена за счет городского бюджета – порядка 55 миллионов гривен удалось сэкономить благодаря внедрению программы ProZorro. Новые автобусы МАЗ будут курсировать по маршруту №15а, который заменит ранее существовавший маршрут №16. Автобусы соединят микрорайоны Восточный и 23-й – конечной остановкой транспорта станет ТРЦ «ПортCity». Современные транспортные средства оснащены системами отопления и кондиционирования, видеонаблюдения, имеют площадку с низким полом и откидные пандусы для людей с ограниченными возможностями, визуальное и звуковое сопровождение.

«Все автобусы укомплектованы современными дизельными двигателями фирмы Mersedes с низкими выбросами, сертифицированными по системе Евро 5, а также автоматическими коробками передач, что даст высокую плавность хода и комфорт езды», – отметил директор департамента транспорта и связи Василий Клат.

GPS и Wi-Fi

Внедрение новых автобусов вместимостью до 100 мест (23 сидячих) является частью большой стратегии развития транспорта в Мариуполе. Ее основная задача – вывести старые аварийные машины с улиц города и составить конкуренцию частным перевозчикам.

«Сегодняшнее событие очень важно для Мариуполя, теперь горожане смогут с большим комфортом передвигаться по городу. Это часть большого проекта, который мы реализуем совместно с обладминистрацией, а также нашими градообразующими предприятиями – мариупольскими меткомбинатами», – заявил городской голова Вадим Бойченко. По его словам, в час пик новые автобусы будут ходить с интервалом всего семь минут, в более спокойное время – двенадцать. В дальнейшем на пути их следования появятся современные остановочные павильоны с расписанием движения.

Благодаря помощи комбинатов имени Ильича и «Азовсталь» весь новый транспорт оборудован системами спутниковой навигации GPS, следующим шагом станет создание специального приложения для смартфонов и компьютеров, с помощью которого можно будет проследить маршрут автобусов. Кроме того, Вадим Бойченко пообещал, что в новом транспорте в скором времени появится высокоскоростной Интернет с Wi-Fi доступом.

По достоинству современные автобусы и троллейбусы оценили генеральные директора меткомбинатов имени Ильича и «Азовсталь» Юрий Зинченко и Энвер Цкитишвили.

«Давно забытым маршрутом №16 я с удовольствием пользовался, когда еще учился в ПГТУ, и вот мы вновь его восстановили. Для многих горожан это замечательный подарок. Ведь не секрет, что маршрут, на котором будут работать новые автобусы, – один из самых востребованных в городе», – сказал Юрий Зинченко.

Поддержал коллегу и Энвер Цкитишвили: «Прекрасно, что в нашем городе есть четкая программа развития и она успешно реализуется. Вместе мы сможем сделать наш город комфортнее».

Все для людей

Председатель Донецкой облгос­администрации Павел Жебривский отметил, что, когда Президент назначал его на эту должность, поручил сделать все возможное, чтобы Мариуполь ощутил: Украина – это модерново и перспективно. «Приобретение данных автобусов только первый шаг, есть целая комплексная программа развития города, для реализации которой уже выделено 500 миллионов гривен», – ­отметил губернатор.

Новая техника пришлась по душе мариупольцам. Водитель ТТУ Дмитрий Цололо трудится на своем месте уже 33 года, удобство управления и комфорт новых машин профессионал оценил сразу. Довольны и пассажиры. «Очень рады, что новая власть уделяет большое внимание транспортному вопросу. Поездки в коммунальном транспорте дешевле частных маршрутов, теперь будут еще и комфортнее. Спасибо мэру и всем, кто занимался реализацией этого проекта», – поблагодарили пенсионерки Любовь Васильевна и Светлана Александровна, в числе первых прокатившиеся в одном из новеньких автобусов.

 

 

 

 

 

 

Владимир Щербаков, фото Евгения Носенко  


Другие новости выпуска № 16 от 16 февраля 2017 года
  • Флагман украинской металлургии /
  • С праздником, металлурги-ильичевцы! /
  • Истории нужен простор /
  • В память о Герое Украины /
  • По городу с комфортом /
  • Первые руководители /
  • В интересах мариупольцев /
  • Аналогов в Европе нет! /
  • В индустриальном пейзаже /
  • Живая история предприятия /
  • «Активный гражданин» в вашем смартфоне /
  • С полным металлургическим циклом / Город истории с Сергеем Буровым
  • Отделения налоговой сменили названия /
  • Капиталы бельгийские и отечественные / Город истории с Сергеем Буровым
  • В мариупольском армспорте появляются новые имена / Город спорта с Александром Куртовым
  • «Бронза» – у Татьяны Квачан / Город спорта с Александром Куртовым
  • Помогите спасти жизнь /
  • Мариупольский «Ренессанс» в немецкой прессе /
  • Городская афиша /

     

    		•

    Архив выпусков
    Февраль 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728
    год:   месяц:


    Топ новости


    Флагман украинской металлургии
    Сплоченность и профессионализм ильичевцев дают силу преодолевать любые кризисы Подробнее...


    Сталевар в вышиванке
    Памятник на въезде в Мариуполь преобразился Подробнее...


    Обогреть как липку
    Почему мариупольцы платят за холод в квартирах и чужие помещения? Подробнее...


    Первый пошел!
    В центре города убрали уродливый киоск, дело за следующими Подробнее...


    Восстановление Сартаны
    Жители поселка приходят в себя после двух последних обстрелов Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования