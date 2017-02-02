Четверг, 16 февраля 2017 года, № 16

Флагман украинской металлургии Укротители огня. Металлурги комбината имени Ильича отмечают 120-летний юбилей предприятия.







Сплоченность и профессионализм ильичевцев дают силу преодолевать любые кризисы Свое 120-летие металлургический комбинат имени Ильича встречает в непростой период. Хотя если оглянуться назад, то кризисов, которые пережило на своем веку предприятие, не счесть – и из любой сложной ситуации оно всегда выходило победителем. Но последний, 120-й год выдался для него слишком уж насыщенным испытаниями. К юбилею предприятия должен был состояться праздничный гала-концерт с участием популярных украинских звезд, однако он был отменен. Таким образом меткомбинат выражает свою солидарность с коллегами с Енакиевского металлургического и коксохимического заводов, Авдеевского коксохима, Харцызского трубного, Краснодонугля, Комсомольского рудоуправления и неприятие сложившейся ситуации с блокадой железной дороги. Из-за продолжающейся больше трех недель блокады меткомбинат имени Ильича вынужден был снизить производство на 10%, чтобы экономно расходовать имеющиеся запасы сырья. Как отметил в Facebook генеральный директор комбината Юрий Зинченко: «Мы приняли решение, что масштабные концерты – не ко времени. Концерт отложим до лучших времен, когда комбинат перестанут сажать на голодный сырьевой паек и блокировать доставку сырья, перестанут бомбить наших коллег в других украинских городах и наши ветераны перестанут со слезами на глазах слушать новости о войне. Мы справляемся c одной ситуацией, и нам тут же подкидывают новую. Главный стержень, который нас держит, который не дает сломаться, – это наши люди. Поэтому мы обязательно поздравим коллектив душевно, по-домашнему, наградим и будем чествовать лучших из лучших ильичевцев во Дворце металлургов». Юбилейная дата, по мнению генерального директора, хороший повод еще раз напомнить, что настоящие патриоты Украины на деле, своим каждодневным трудом создают экономическую независимость страны здесь – в цехах, на своих реальных рабочих местах. А это значит, что нынешние трудности меткомбинат имени Ильича обязательно преодолеет. Доказано всей 120-летней историей. Металлургический комбинат имени Ильича начал свою историю в 1897 году. Тогда в рекордно короткие сроки был построен завод Никополь-Мариупольского горно-металлургического общества, учредителями которого являлись А.В. Ротштейн из Пруссии и Э.Д. Смит из Америки. 13 февраля свою первую продукцию выпустил трубный цех – эта дата и считается днем рождения самого большого металлургического предприятия в Украине. Его размещению в Мариуполе способствовали близость сырьевых и топливных ресурсов, наличие порта и возможность организации дешевых морских перевозок. На первых позициях За 120 лет меткомбинат имени Ильича неоднократно перестраивался, реконструировался и расширялся, что позволило ему стать крупнейшим предприятием Украины с полным металлургическим циклом. На сегодняшний день комбинат является одним из лидеров в стране по производству чугуна и стали, листового проката, единственным в Украине производителем оцинкованного холоднокатаного листа; бесшовных автомобильных и других стальных баллонов для сжатых, сжиженных и растворенных газов. Мощности метал­лургического предприятия позволяют выпускать 12 млн тонн агломерата, более 4,3 млн тонн чугуна, почти 3,7 млн тонн конвертерной стали и 5 млн тонн готового проката в год. За всю свою историю меткомбинат имени Ильича произвел 309 млн тонн чугуна, 295 млн тонн стали и 167 млн тонн проката. Разно­образная продукция предприятия экспортируется в 80 стран мира, а ее высокое качество подтверждено самыми престижными и ведущими зарубежными и отечественными сертификационными центрами. Кроме того, на сегодняшний день металлургический комбинат имени Ильича – один из крупнейших украинских инвесторов и налогоплательщиков. Несмотря на непростую ситуацию в Украине и на мировом металлургическом рынке, только за 2016 год предприятие перечислило более 1,3вЂ‚миллиарда гривен налогов в бюджеты всех уровней. «Именно с меткомбината имени Ильича начиналась история оте­чественной промышленности. Здесь внедрялись передовые разработки, строилась крупнейшая в Европе аглофабрика. Сегодня это флагман украинской металлургии, известный международный бренд. Новые технологии, масштабная модернизация и значительные инвестиции позволяют предприятию успешно конкурировать на мировом рынке», – заявил накануне 120-летия комбината гене­ральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков. Дом, в котором мы живем Важной задачей для ильичевцев является модернизация производства. Сегодня на предприятии продолжается реализация одного из самых масштабных в истории Украины экологических проектов - реконструкции газоочистных систем аглофабрики. Общие инвестиции в данный проект составят 220 миллионов долларов. В прошлом году на меткомбинате проведен капитальный ремонт конвертера №2 с полной реконструкцией пылегазоочистного оборудования. Установлен новый корпус конвертера, заменен котел-утилизатор и газо­очистка агрегата – все это позволило снизить выбросы пыли и газов в атмосферу почти в три раза, тем самым обеспечив выполнение самых строгих европейских экологических норм. При этом затраты на проведение ремонта составили более 230 миллионов гривен. Реконструкция конвертера является лишь частью масштабной программы модернизации и обновления оборудования меткомбината имени Ильича. В 2015 году предприятие полностью отказалось от устаревшего и загрязняющего окружающую природную среду мартеновского производства и сосредоточилось на конвертерном способе выплавки стали. Из эксплуатации были выведены шесть мартеновских печей, что позволило сократить выбросы соединений азота в атмосферу почти на 70% и снизить образование пыли на 12%. В мартеновских печах было выплавлено почти 160 млн тонн стали. Тем не менее эпоха мартена прошла. Такое производство перестало быть рентабельным из-за своей энергоемкости, а также минусов в экологичности, качестве и эффективности в сравнении с конвертерной технологией. Остановка мартена – одно из важнейших обязательств Группы Метинвест. Комбинат обещал сделать это до 2017 года, но для существенного улучшения экологической ситуации в Мариуполе закрыл мартеновское производство даже раньше. «Остановка мартеновских печей, реконструкция аглофабрики, модернизация газоочистки конвертеров №№1 и 2, внедрение системы подавления дыма на доменных печах – все эти меры призваны способствовать улучшению экологической ситуации в Мариуполе. Несмотря на трудности в работе предприятия, связанные с логистическими проблемами и неблагоприятной динамикой цен на готовую продукцию, мы продолжаем финансировать экологические программы. Сумма таких инвестиций с 2012 года составила более 600 миллионов гривен», – подчеркнул генеральный директор металлургического комбината имени Ильича Юрий Зинченко. Инвестиции в развитие Мариуполя Сегодня предприятие не только дает работу более чем 17 тысячам горожан, но и поддерживает социальные и инфраструктурные программы в Мариуполе. Традиционно при поддержке ильичевцев ремонтируются школы города, открываются новые кабинеты физики и химии, компьютерные классы. Благодаря металлургам в Мари­уполе построено несколько амбулаторий, капитально ремонтируются больницы, приобретается новое оборудование в лечебные учреждения города. В числе первых металлурги пришли на помощь жителям, пострадавшим от обстрелов микрорайона Восточный и поселка Сартана. Сумма средств, затраченных ими на восстановление Восточного, а также пе­ре­численных жителям, которые решили самостоятельно восстанавливать свое жилье, составила около 12 миллионов гривен. На ликвидацию последствий обстрела Сартаны в 2015 году ильичевцы направили 1,7 миллиона гривен. Для восстановления домов сартанцев после недавнего обстрела комбинат выделил 15 рулонов рубероида, 400 квадратных метров стекла, 60 квадратных метров проф­листа, деревянный брус и кирпич. В течение трех дней сотня специалистов выполнила работы по остеклению в 48 домах, заменила три аварийные кровли и устранила все критические повреждения. В ногу со временем С 2012 года на металлургическом комбинате имени Ильича отказались от использования природного газа в доменных печах, построив комплекс вдувания пылеугольной смеси (ПУТ). В 2016-м на предприятии начато строительство станции отгрузки пылеугольного топлива, которая станет составным элементом строящегося комплекса вдувания пылеугольного топлива уже на меткомбинате «Азовсталь». Станция отгрузки ПУТ в ильичевском доменном цехе возведена фактически с нуля – рядом с коксовой эстакадой. В процессе эксплуатации объекта будут использоваться технологии, исключающие попадание пыли в окружающую среду. Пробную отгрузку первой цистерны с пылеугольным топливом провели в октябре 2016-го. Для поставок пылеугольного топлива на меткомбинат «Азовсталь» закупили специальные цистерны разработки Крюковского вагоностроительного завода (Полтавская область). ПУТ даст возможность повысить производительность ДП-4 меткомбината «Азовсталь» на 20% и сократить затраты на производство чугуна. Справимся! Вопреки всем трудностям последних двух с половиной лет, на меткомбинате имени Ильича повышают качество металлопродукции и выходят на новые рынки сбыта, а также продолжают внедрять инновационные проекты и устанавливать самое передовое металлургическое оборудование. В конце 2016-го на металлургическом комбинате имени Ильича началось сооружение ультрасовременной машины непрерывного литья заготовок стоимостью 150 миллионов долларов. В 2016 году комбинат нарастил выпуск общего проката на 7% по сравнению с 2015 годом – до 2,472 млн тонн; стали – на 3,5%, до 2,737 тыс. тонн; чугуна – на 6,9%, до 3,815 млн тонн; труб – на 42,6%, до 88,4 тыс. тонн. По оперативным данным, в январе 2017-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года эти показатели вновь возросли. Также комбинат увеличил выпуск агломерата – на 15,5%, до 642 тысяч тонн, труб – на 48,3%, до 8,6 тысячи тонн, однако снизилось производство чугуна на 17%, до 242 тысяч тонн. Во многом причина тому – блокада железнодорожных путей, по которым поступает уголь с временно неподконтрольных территорий, в том числе и на Авдеевский коксохимический завод. Именно этот коксохим и является главным поставщиком кокса для комбината имени Ильича, и блокада прежде всего бьет по металлургам, а значит, и по их семьям. В день 120-летия металлургического комбината имени Ильича его генеральный директор Юрий Зинченко подчеркнул, что сплоченность, самоотверженная работа и профессионализм наших металлургов дают силу преодолеть сильнейшие кризисы, выдержать потрясения, вызванные боевыми действиями, сохранить и сделать еще мощнее огромное предприятие: «У комбината есть перспективы развития. Верю, что наши главные победы еще впереди».

Владимир Щербаков, Анастасия Дмитракова, фото Евгения Носенко