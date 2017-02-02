За 120-летнюю историю на меткомбинате имени Ильича сложилось множество славных традиций, одна из них – трудовые династии. Они являются гордостью предприятия, ведь история завода, начиная с момента его создания и до сегодняшних дней, – это не только столбики цифр и диаграммы выполнения производственных заданий, но и трудовые смены каждого коллектива и работника, складывающиеся в страницы рабочих биографий людей, внесших свою лепту в развитие металлургической отрасли.

Более тысячи лет составляет суммарный трудовой стаж семьи Бендриков – Шуликовых. В их судьбе чудесным образом переплелись металлургия и изобразительное искусство. Верность одному пред­приятиювЂ‚воспринимаетсявЂ‚как норма и в семье Махортовых, трудовой стаж которой 284 года. Основал ее Василий Махортов, работавший с первых дней пуска завода «Русский Провиданс». Ему на смену пришел сын Максим, которому суждено было стать учителем легендарного Макара Мазая.Общий ильичевский стаж мартеновцев Антоненко – Китаевых составил 356 лет.

Сегодня на меткомбинате имени Ильича насчитывается около 50 трудовых династий. О двух из них – наш рассказ.

Горновой – звучит гордо

На сегодняшний день стаж этой трудовой династии составляет более 120 лет. Родоначальником ее стал Василий Желдаков, который с 1958 года работал горновым в доменном цехе. За 44 года трудовой деятельности в цехе он постиг все тонкости доменного производства, вырастил достойную смену учеников.

Василий Желдаков в молодости даже представить себе не мог, что станет зачинателем семейных трудовых традиций. «Папа всю жизнь гордился тем, что работал в металлургии, – вспоминает дочь Наталья. – С гордостью называл себя горновым. Не раз подчеркивал, что особый трепет испытывает, когда сын и зять называют себя металлургами. Возможно, в нынешнее время в Мариуполе на рынке торговать прибыльнее. Но рабочее уважение к собственному делу, собственному умению, удовлетворение от выполненной работы – его ведь не купишь».

Служба в войсках ПВО в 1954 - 1957 гг. связала навсегда Василия Желдакова с нашим городом, тогда Ждановом. В нем, точнее, за его границами дислоцировалось воинское подразделение. В нашем городе познакомился солдат не только с военной техникой, но и с будущей женой. Вернувшись после демобилизации в родные места, в ростовскую область, Василий Максимович убедился, что оставаться там бесперспективно, и снова приехал в Жданов.

Трудовой старт был положен в управлении «Союзэкскавация», в должности помощника машиниста экскаватора. Принимал участие в строительстве доменной печи №3 завода имени Ильича. А вскоре будущий глава династии влился и в его трудовой коллектив, поступив на работу в доменный цех. Начинал горновым 4-го разряда, а дальше по восходящей – 5-й, 6-й, 7-й, 8-й.

«Папа много рассказывал о трудовых буднях, конечно, по малолетству мы не могли по достоинству оценить его жизненный опыт, – размышляет сын Аркадий, тоже посвятивший доменному цеху более 25 лет трудового стажа. – Сегодня, вспоминая его рассказы и соотнося их с историей нашего предприятия, мы понимаем, что отец был свидетелем и участником многих знаменательных событий в цехе в 50-80-е годы. На его глазах были задуты новые доменные печи: №3 (декабрь 1958 года), №4 (январь 1964 года) и самая мощная на тот момент в Европе №5 (декабрь 1965 года)».

По словам детей Василия Желдакова, он вспоминал, как в 1971 году вводилась в эксплуатацию установка десульфурации чугуна. На всю жизнь запомнились ему торжества, связанные с выплавкой 80-миллионной тонны жидкого металла (февраль 1977 года) и 100-миллионной тонны чугуна со дня пуска цеха (октябрь 1980 года).

«Я пришел на комбинат в 1991 году, – рассказывает Аркадий, сын главы династии. – Уже отслужил в армии, перевелся на заочное отделение Мариупольского металлургического института. Женился, и надо было содержать семью. Вот тогда и стал понимать всю ценность отцовского жизненного опыта».

«Папа руководил бригадой, обеспечивал готовность литейного двора к выпуску очередной плавки, – делится воспоминаниями дочь главы династии Наталья. – Помню, как он рассказывал, что доменщики успешно справлялись с заданиями пятилеток. 930 тонн в сутки чугуна, конечно, не идут ни в какое сравнение с нынешними тысячами тонн».

За высокие производственные показатели, активное участие в техническом творчестве Василий Желдаков был удостоен высоких правительственных наград – орденов Ленина (1974 год) и Трудового Красного Знамени (1971 год).

Не так давно сын Василия Желдакова Аркадий вышел на пенсию, но дело семьи продолжают на комбинате зять родоначальника династии (муж Натальи) Владимир Омельченко, который работает на предприятии горновым с 1981 года, и его сын Василий. Внук главы династии с 2009-го стал газовщиком доменного цеха, придя на комбинат после окончания Мари­упольского высшего металлургического профессионального училища. А затем, окончив заочное отделение ПГТУ, Василий стал мастером доменной печи.

Интересно, что представитель самой многочисленной ильичевской трудовой династии – художник Николай Бендрик написал портрет родоначальника другой трудовой династии – Василия Желдакова. К сожалению, этот факт долгое время не был известен детям Василия Максимовича.

Прокатчики, путейцы и конвертерщики

О трудовом пути своей династии рассказал Николай Спица, ветеран конвертерного цеха.

«Корни нашей фамилии вплетены в историю комбината имени Ильича почти 100 лет назад: еще на завод «Никополь», в голодное лихолетье 20-х годов прошлого столетия, поступил на работу в 6-й прокатный цех контролером ОТК мой дед Александр Спица из села Благовещенка, – поведал свою историю Николай Федорович. – Он и положил в 1922-м начало нашей трудовой династии».

Через шесть лет в этот же цех по совету старейшины устроился машинистом завалочного крана Федор Спица, племянник родоначальника династии, отец Николая Спицы.

«Разогретые в печи слитки стали он подавал на реверсивный прокатный стан, катавший после освобождения Мариуполя еще в годы войны броню для танков, – рассказывает с гордостью Николай Спица. – Работали тогда по 12 часов, как говорили, «на сковородке». Недаром отец дорожил заслуженной медалью "За доблестный труд в ВОВ"».

И дед, и отец Николая Федоровича посвятили заводу каждый по 28 лет.

«Моя мать, Марфа Григорьевна Спица, отработала в заводской службе путей шесть лет, – продолжил Николай Федорович. – Когда подросли, и мы с сестрой оформились на завод. Одна сестра, Любовь Спица (Зозуля), как пришла в молодости в железнодорожный цех, так и проводили ее оттуда на пенсию, добавив таким образом нашей династии 27 лет трудового стажа. Другая сестра, Ольга Спица (Мартовская), семь лет проработала инженером-конструкторомвЂ‚в ЛПЦ-1700».

Сам же Николай Спица за 30 лет (с 1964 года по 1994-й) прошел путь от электрика до руководителя конвертерного отделения основного производственного участка.

«В конвертерной лаборатории ЦЛМК проводила экспресс-анализы металла и шлака моя супруга Валентина Спица с 1986 года по 2006-й, – продолжает Николай Федорович. – Отработав в конвертерном производстве в общем итоге 50 лет, мы ушли на заслуженный отдых, а трудовую эстафету продолжили наши дети».

В конвертерной лаборатории водно-химического анализа МНЛЗ работает их дочь Людмила Спица (Журикова), там же руководит бригадой электриков МНЛЗ ее супруг Александр Журиков. В 1993 году, в один день, они пришли в цех. 48 лет на двоих составляет их трудовой стаж.