Четверг, 16 февраля 2017 года, № 16

Истории нужен простор Для будущих поколений. Пройдут годы, но благодаря музею сегодняшние мальчишки и девчонки смогут узнать о трудовых подвигах ильичевцев.



Первые посетители. Мэру Мариуполя и генеральным директорам меткомбинатов выпала честь увидеть экспозиции раньше других.



Связав жизнь с производством. Отдельная экспозиция посвящена трудовым династиям комбината.



На комбинате имени Ильича торжественно открылся обновленный музей предприятия Важным событием, посвященным знаменательной дате – 120-летию металлургического комбината имени Ильича, стало открытие после реконструкции музея предприятия. По доброй традиции началось мероприятие с торжественного перерезания красной ленты. Почетную миссию по праву выполнили генеральный директор комбината Юрий Зинченко и городской голова Вадим Бойченко. От основания до сегодняшних дней Затем состоялась первая экскурсия по обновленным залам музея. В каждом из них представлена отдельная веха жизни комбината, начиная с самого основания Никополь-Мариупольского горного и металлургического общества. Гостям рассказали о разных эпохах развития производства, в том числе эпохе индустриализации, большая экспозиция посвящена жизни завода во времена Второй мировой войны. Отдельные разделы рассказывают о зарождении на предприятии трудовых династий, первых больших успехах в производстве чугуна и стали. Также вниманию гостей представили отдел, посвященный газете «Ильичевец», рационализаторам и изобретателям, среди которых и заслуженный металлург Зот Ильич Некрасов, чье имя комбинат носит сегодня. Завершилась экскурсия в огромном зале, главным героем которого стал народный директор, Герой Украины Владимир Бойко. Вниманию посетителей предстает настоящая реконструкция рабочего кабинета директора. «Музей получился просто великолепным. Приятно удивлен результатом. Уверен, что он станет одним из любимых мест для посещения наших ветеранов, студентов, школьников, работников предприятия и всех жителей Мариуполя», – отметил генеральный директор меткомбината имени Ильича Юрий Зинченко. Заглянув в будущее После экскурсии гостям показали видеоролик о жизни предприятия, а также трейлер документального фильма о металлургическом комбинате имени Ильича, который вскоре выйдет на Мариупольском телевидении. Ну и конечно, не обошлось без добрых пожеланий и поздравлений в адрес ильичевцев. «Успехов в будущем не бывает без того, чтобы не оглядываться на прошлые достижения. Ильичевцы сделали комбинат именно таким, каким мы его видим сегодня. А ведь успехи не складываются из хорошей спецодежды и современного технологичного оборудования – их делают именно люди, для которых меткомбинат имени Ильича является всей жизнью. Ведь и наше предприятие выросло из него. Спасибо вам за этот прекрасный музей!» – сказал Энвер Цкитишвили, генеральный директор меткомбината «Азовсталь», предприятия, которое уже не один год идет по жизни плечом к плечу с ильичевцами. Открытие музея стало особенным подарком для многих ветеранов комбината имени Ильича, которые приняли самое активное участие в наполнении экспозиций. «Хочу отметить, что создатели и вдохновители данного музея пользовались при его разработке двумя постулатами: без прошлого нет будущего, и ильичевское – лучшее. Все получилось просто отлично, я, как и все ветераны предприятия, уверен: металлургический комбинат имени Ильича ждет замечательное будущее», – подчеркнул Константин Куркчи, экс-председатель ветеранской ­организации предприятия. Электронную фоторамку – в каждый зал Нужно отметить, что музей будет развиваться и обновляться. Ведь сегодня на стендах нет еще и десятой части тех материалов, которые имеются в распоряжении сотрудников музея. Да и за три месяца, в течение которых шла подготовительная работа к его открытию, было просто невозможно охватить весь пласт событий за прошедшие 120 лет. «Работа шла ударными темпами, задумок еще очень много. Например, в каждом зале появится электронная фоторамка, где будут представлены интересные и важные фото. А настоящей изюминкой станет огромный макет комбината имени Ильича с лазерной подсветкой», – рассказала директор музея Ирина Бадасен. К юбилею – книга очерков После торжественного открытия музея предприятия состоялась презентация сборника очерков о металлургическом комбинате имени Ильича. Руководителем данного проекта стала начальник управления внутренних коммуникаций комбината Ольга Башкирова, которая и презентовала прекрасно иллюстрированный сборник под названием «120 лет. Сердце украинской металлургии». Книга, посвященная юбилею предприятия, вышла тиражом 4 тысячи экземпляров. Присутствующим на мероприятии гостям преподнесли приятный сюрприз – первые экземпляры издания с автографом и пожеланиями генерального директора меткомбината имени Ильича Юрия Зинченко. Именно он стал идейным вдохновителем книги. «Спасибо большое нашей творческой группе, а также всем, кто принял участие в реализации этой инициативы. В крайне сжатые сроки, всего за три месяца, удалось воплотить в реальность нашу мечту и подготовить к изданию такой серьезный труд», – рассказала Ольга Башкирова. Более чем вековую историю самого большого металлургического предприятия Украины читатели смогут найти на глянцевых страницах тома. Завершилась встреча праздничной фотосессией.

Владимир Щербаков, фото Евгения Носенко