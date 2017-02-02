Четверг, 16 февраля 2017 года, № 16

Город истории с Сергеем Буровым



Капиталы бельгийские и отечественные

Бок о бок. Вскоре после строительства завода Никополь-Мариупольского общества рядом вырос «Русский Провиданс».





Каким был «Русский Провиданс» в 1906 году?

В «Горном журнале», кстати, первом в России техническом периодическом журнале, под рубрикой «Современное состояние техники на Южнорусских горных заводах и рудниках» в 1906 году были опубликованы материалы о мариупольском металлургическом заводе «Русский Провиданс», который стал в строй действующих в апреле 1899 года.

Их автор – все тот же горный инженер А.И. Тиме, работавший некоторое время помощником заведующего цехом завода «Русский Провиданс», а затем – помощником окружного инженера горного округа.

«Этот грандиозный завод находится почти рядом с заводом Никополь-Мариупольского общества, тоже на возвышенной местности», – писал Тиме. Он отметил, что капиталы, вложенные в предприятие, исключительно бельгийские, но в инвестициях была и доля известного российского промышленника Алексея Кирилловича Алчевского.

Технологическое оборудование и технологии по состоянию на 1906 год были таковы: три доменных печи полезным объемом 400 м3 каждая, предполагалось строительство четвертого такого же агрегата. Каждая печь была оборудована четырьмя воздухонагревателями системы инженера Каупера. Расплавленный чугун из доменных печей поступал в формы литейных дворов, где он разливался в чушки (в оригинальном тексте – в «свинки»).

Сталеплавильное производство было представлено четырьмя томасовскими конвертерами, каждый вместимостью 12 т, с основной футеровкой, что позволяло в известной степени удалять из чугуна фосфор. Это было новшеством, позаимствованным у заводов Эльзаса, Лотарингии и Люксембурга. Кроме того, были две мартеновские печи, в которых выплавлялась сталь с низким содержанием фосфора. Слитки из этой стали перекатывались на листы.

Для обеспечения сталеплавильного производства материалами действовали три шахтных печи для получения извести из известняка Еленовского месторождения. В доломитовом отделении изготавливались материалы для футеровки конвертеров. Кокс для выплавки чугуна и других производственных целей выжигался из донецких углей в двух коксовых батареях. Интересно, что горячие отходящие газы не пускались на ветер, их тепло использовалось для нагрева двух групп паровых котлов.

Прокатное производство завода состояло из блюминга, а также из пяти станов: для двутавровых балок высотой 180 – 380 мм и рельсов, для мелких профилей (двутавровых балок высотой до 180 мм, рельсов малых размеров, уголкового железа), для мелкого сорта (круглого, квадратного, плоского, малого углового), листового и бандажного станов. На заводе были вспомогательные подразделения.