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Четверг, 16 февраля 2017 года, № 16

Город истории с Сергеем Буровым

С полным металлургическим циклом

У истоков. Так выглядел доменный цех завода Никополь-Мариупольского общества в первые годы работы предприятия.

История создания завода Никополь-Мариупольского общества

ИсториявЂ‚металлургического комбината имени Ильича неплохо представлена в краеведческой литературе. Но в ней отражены главным образом экономические и социальные аспекты, что же касается технической стороны, особенно первых десятилетий существования предприятия, то тема эта обозначена как бы вскользь. Редкое издание – журнал «Горное и заводское дело», а точнее обширная статья горного инженера А.И. Тиме, опубликованная на его страницах, в значительной степени восполняет этот пробел.

ЗаводвЂ‚Никополь-Мариупольского общества включал в себя доменное, сталеплавильное, листопрокатное и трубное производство. Последнее было введено в эксплуатацию в то время, когда еще шло строительство доменного и мартеновского цехов. Работали на привозном листовом металле Путиловского и других заводов для выполнения срочного заказа в 115 верст (около 123 километров) стальных труб для Новороссийского трубопровода…

Копии американских домен

С самого начала предполагалось пользоваться только богатыми железными рудами из Кривого Рога. Коксом доменное производство обеспечивалось из Горловки. К началу ХХ века были построены две доменные печи с наклонными подъемниками, что в ту пору было новшеством. В целом они были копиями американских печей. Производительность каждой – 280 тонн в сутки. Отмечается как большое техническое достижение наличие крыши над литейным двором. Автор пишет, что тем самым «рабочие защищены от непогоды, работа идет успешнее и лучше сохраняется кладка горна».

Пять печей мартена

Мартеновский цех состоял из пяти мартеновских печей с основной футеровкой (набойка пода – магнезит). Вместимость каждой из печей – 30 тонн. Отопление печей производилось генераторным газом. Газогенераторы располагались за пределами здания цеха. Основное грузоподъемное оборудование цеха состояло из одной завалочной машины кранового типа (шаржир-машины) и четырех мостовых кранов, один из них грузоподъемностью 50 тонн, остальные по 15 тонн каждый. Разливка стали в изложницы производилась сверху из ковша вместимостью 50 тонн жидкой стали, подвешенного цепями к крюку мостового крана.

Листовой металл и броневые плиты

Прокатное производство было представлено трехвалковым прокатным станом с длиной валков 2 500 миллиметров. При необходимости станины могли быть раздвинуты, при этом применялись валки длиной 3 300 миллиметров. Как известно, от длины валка зависит ширина прокатываемого листа. А.И. Тиме пишет, что на стане катались котельный, корабельный листовой металл, а также броневые плиты. Двигателем служила паровая машина. При стане имелось четыре газовых нагревательных печи.

200 труб в сутки

В трубопрокатном цехе изготавливали сварные трубы. Технология их производства состояла в следующем. Листы из низкоуглеродистой стали поступали в заготовочную печь, по достижении необходимой температуры пропускались через волочильный стан, при этом получались заготовки труб. Их вновь нагревали и после выхода из печи пропускали через специальные валки с оправкой. При этом труба сваривалась настолько прочно, что выдерживала гидравлическое испытание при давлении в 110 атмосфер. В сутки изготавливалось 200 труб.

И кирпичный завод

К вспомогательным цехам относились литейная, модельная, столярная, кузнечная и механическая мастерские, а также кирпичный завод для производства огнеупоров. Имелась также электростанция с генератором номинальной мощности 225 кВт и напряжением 250 В. Генератор приводился в действие двумя водотрубными котлами. Водоснабжение завода осуществлялось из реки Кальмиус.

На приложенном к статье плане завода Никополь, кроме действующих объектов, нанесены и проектируемые. В том числе еще шесть доменных печей, пять мартеновских, цех с бессемеровскими конвертерами, рельсопрокатный цех, коксовые батареи. Время показало, что многое из намеченного так и осталось только на бумаге.

  


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