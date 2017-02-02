Четверг, 16 февраля 2017 года, № 16





Мариупольский «Ренессанс» в немецкой прессе







Муниципальный камерный оркестр «Ренессанс» под управлением заслуженного деятеля искусств Украины Василия Крячка попал на страницы немецкого журнала-каталога «das Orchester». Это известное издание популярно в профессиональных кругах – среди музыкантов, менеджеров и продюсеров.

В своей статье журналистка Frauke Adrians рассказывает об активной творческой позиции мариупольского оркестра, его концертной и гастрольной деятельности, пропаганде национальной классической музыки в особенных условиях Восточного региона Украины. Материал вышел в февральском номере журнала этого года.

Эта публикация стала возможной благодаря художественному руководителю оркестра «Ренессанс» Ларисе Галла, которая встретилась с журналисткой во время своего отпуска в Германии. В свою очередь в редакцию немецкого издания из Мариуполя были отправлены записи произведений в исполнении мариупольских музыкантов. «Это большая честь для нас и для города», – отметил главный дирижер камерного оркестра Василий Крячок. Не о каждом филармоническом коллективе рассказывают на страницах этого журнала. Ранее «das Orchester» публиковал статьи всего о нескольких оркестрах Украины.

Соб. инф.