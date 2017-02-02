Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 16 февраля 2017 года, Четверг
«Мне есть что спеть, представ перед Всевышним…»
По городу с комфортом
Аллея в память о народном директоре
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / «Активный гражданин» в вашем смартфоне

Четверг, 16 февраля 2017 года, № 16


«Активный гражданин» в вашем смартфоне

Полиция Донетчины запускает мобильное приложение, которое позволит экстренно вызвать наряд

Бесплатное мобильное приложение «Активный гражданин» позволит экстренно вызвать наряд полиции нажатием одной кнопки. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

«Единый аналитический сервисный центр продолжает наращивать мощности. Мы постепенно подключаем к нашей интеллектуальной системе новые сервисы, которые помогут на новом уровне обеспечить безопасность людей. Сейчас разрабатывается бесплатное приложение для мобильных телефонов, его важнейшая функция – вызов наряда полиции по сигналу SOS – заработает уже через три недели», – отметил глава Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, который выступил инициатором проекта.

В случае использования кнопки SOS в телефоне в экстремальной ситуации «умная система» сама определит местоположение абонента и направит данные в полицию. Текущие координаты автоматически поступают в кол-центр «102». Этот сигнал воспринимается как вызов полиции, и правоохранители будут действовать так же, как если бы абонент сам позвонил на линию. На место срочно направляется наряд полиции.

Каждый человек, который устанавливает это приложение в свой телефон, должен будет зарегистрироваться: указать имя, фамилию, номер телефона и электронную почту.

Сервис будут поддерживать все современные мобильные телефоны, смартфоны, планшеты как ios, так и android.

  


Другие новости выпуска № 16 от 16 февраля 2017 года
  • Флагман украинской металлургии /
  • С праздником, металлурги-ильичевцы! /
  • Истории нужен простор /
  • В память о Герое Украины /
  • По городу с комфортом /
  • Первые руководители /
  • В интересах мариупольцев /
  • Аналогов в Европе нет! /
  • В индустриальном пейзаже /
  • Живая история предприятия /
  • «Активный гражданин» в вашем смартфоне /
  • С полным металлургическим циклом / Город истории с Сергеем Буровым
  • Отделения налоговой сменили названия /
  • Капиталы бельгийские и отечественные / Город истории с Сергеем Буровым
  • В мариупольском армспорте появляются новые имена / Город спорта с Александром Куртовым
  • «Бронза» – у Татьяны Квачан / Город спорта с Александром Куртовым
  • Помогите спасти жизнь /
  • Мариупольский «Ренессанс» в немецкой прессе /
  • Городская афиша /

     

    		•

    Архив выпусков
    Февраль 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728
    год:   месяц:


    Топ новости


    Флагман украинской металлургии
    Сплоченность и профессионализм ильичевцев дают силу преодолевать любые кризисы Подробнее...


    Сталевар в вышиванке
    Памятник на въезде в Мариуполь преобразился Подробнее...


    Обогреть как липку
    Почему мариупольцы платят за холод в квартирах и чужие помещения? Подробнее...


    Первый пошел!
    В центре города убрали уродливый киоск, дело за следующими Подробнее...


    Восстановление Сартаны
    Жители поселка приходят в себя после двух последних обстрелов Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования