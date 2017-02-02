Четверг, 16 февраля 2017 года, № 16





«Активный гражданин» в вашем смартфоне

Полиция Донетчины запускает мобильное приложение, которое позволит экстренно вызвать наряд

Бесплатное мобильное приложение «Активный гражданин» позволит экстренно вызвать наряд полиции нажатием одной кнопки. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

«Единый аналитический сервисный центр продолжает наращивать мощности. Мы постепенно подключаем к нашей интеллектуальной системе новые сервисы, которые помогут на новом уровне обеспечить безопасность людей. Сейчас разрабатывается бесплатное приложение для мобильных телефонов, его важнейшая функция – вызов наряда полиции по сигналу SOS – заработает уже через три недели», – отметил глава Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, который выступил инициатором проекта.

В случае использования кнопки SOS в телефоне в экстремальной ситуации «умная система» сама определит местоположение абонента и направит данные в полицию. Текущие координаты автоматически поступают в кол-центр «102». Этот сигнал воспринимается как вызов полиции, и правоохранители будут действовать так же, как если бы абонент сам позвонил на линию. На место срочно направляется наряд полиции.

Каждый человек, который устанавливает это приложение в свой телефон, должен будет зарегистрироваться: указать имя, фамилию, номер телефона и электронную почту.