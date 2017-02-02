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Четверг, 16 февраля 2017 года, № 16


Помогите спасти жизнь

Родные и друзья 29-летнего Николая Фасулаки обращаются к неравнодушным людям с просьбой помочь спасти парня. Мариуполец Николай Фасулаки получил образование в техникуме, в прошлом году женился, играл в футбол и готовился стать моряком, но первого выхода в море так и не получилось. Все планы перечеркнул страшный диагноз: опухоль головного мозга. Шанс спасти Николая еще есть! Родные просят помочь, кто чем сможет, чтобы сделать операцию, рассчитывая только на поддержку жителей. Других вариантов у семьи просто нет.

Р/с: ПриватБанк 4149 4978 6836 4722 Фасулаки Светлана Алексеевна (жена Николая).

  


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