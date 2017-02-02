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Четверг, 16 февраля 2017 года, № 16
Город спорта с Александром Куртовым
«Бронза» – у Татьяны Квачан
В розыгрыше кубка Украины по тяжелой атлетике, который состоялся в Чернигове, Мариуполь представляли три спортсмена. Среди них наиболее успешно выступила мастер спорта Татьяна Квачан. Мариупольская штангистка в весовой категории до 75 кг набрала в сумме двоеборья 185 килограммов, завоевав бронзовую награду и установив при этом личный рекорд. Последние три года спортсменка тренируется под руководством заслуженного тренера Украины Виталия Данильченко, который так прокомментировал выступление своей подопечной: «Татьяна уверенно сделала все шесть подходов, добавив в рывке 2 кг, толчке – 3 кг и 5 кг в сумме. Но это не предел ее возможностей». Сама Татьяна считает свой успех заслуженным и настроена уже в ближайшем будущем показывать более высокие результаты.
Еще два мариупольских штангиста, которые тренируются в КДЮСШ «Атлетик», не попали в призеры соревнований в Чернигове. Для 18-летнего мастера спорта Кирилла Шаповалова это были первые взрослые соревнования. Среди спортсменов весом до 69 кг он занял седьмое место, недобрав до своего лучшего результата пять килограммов.
Николай Марухненко, мастер спорта Украины, в новой для себя категории до 105 кг не попал в десятку сильнейших, так как перед отъездом заболел и это негативно сказалось на его выступлении, но показал на Кубке Украины результаты, на которые и рассчитывал: 136 кг в рывке и 166 – в толчке.