Четверг, 16 февраля 2017 года, № 16

Город спорта с Александром Куртовым



«Бронза» – у Татьяны Квачан

В розыгрыше кубка Украины по тяжелой атлетике, который состоялся в Чернигове, Мариуполь представляли три спортсмена. Среди них наиболее успешно выступила мастер спорта Татьяна Квачан. Мариупольская штангистка в весовой категории до 75 кг набрала в сумме двоеборья 185 килограммов, завоевав бронзовую награду и установив при этом личный рекорд. Последние три года спортсменка тренируется под руководством заслуженного тренера Украины Виталия Данильченко, который так прокомментировал выступление своей подопечной: «Татьяна уверенно сделала все шесть подходов, добавив в рывке 2 кг, толчке – 3 кг и 5 кг в сумме. Но это не предел ее возможностей». Сама Татьяна считает свой успех заслуженным и настроена уже в ближайшем будущем показывать более высокие результаты.

Еще два мариупольских штангиста, которые тренируются в КДЮСШ «Атлетик», не попали в призеры соревнований в Чернигове. Для 18-летнего мастера спорта Кирилла Шаповалова это были первые взрослые соревнования. Среди спортсменов весом до 69 кг он занял седьмое место, недобрав до своего лучшего результата пять килограммов.