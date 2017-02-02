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Четверг, 16 февраля 2017 года, № 16

Город спорта с Александром Куртовым

В мариупольском армспорте появляются новые имена

Фото Александра Карпенко/ Дуэль супертяжей. Соперничество ильичевца Сергея Кесарева (в центре) и Евгения Ягупца из Селидово в самой тяжелой весовой категории стало украшением чемпионата.

Александр Баландин о развитии борьбы на руках в городе и области

Во Дворце металлургов состоялся 11-й по счету чемпионат Донецкой области по армрестлингу. Смотр сильнейших в области мастеров борьбы на руках прошел при самом непосредственном участии председателя областной федерации, мастера спорта международного класса, победителя и призера крупнейших международных турниров по армрестлингу, работника конвертерного цеха меткомбината имени Ильича Александра Баландина. Об истории развития армрестлинга на комбинате, в городе и области Александр рассказал газете «Ильичевец. Город».

– Александр, начинать любое дело всегда трудно, приходится преодолевать недоверие скептиков, да и организационные вопросы решаются не сразу. Вы все это преодолели. Давайте вспомним, как это было.

– В 2006 году был подписан договор о сотрудничестве с областным управлением, и в 2007-м проведен первый чемпионат Донецкой области по армрестлингу, который проходил в физкультурно-

оздоровительном комплексе меткомбината имени Ильича. Самый массовый областной чемпионат состоялся в 2014 году – было заявлено более 70 участников, 14 команд. А в 2015-м был переломный момент, мы начали все сначала. Тогда на областном смотре выступали только спортсмены из Мариуполя и Волновахи. Сейчас мы стараемся выйти на уровень 2014 года.

– Вы начинали развивать арм­рестлинг с комбината имени Ильича, где этот вид спорта входил в программу спартакиады предприятия.

– Впервые меня пригласили на ильичевскую спартакиаду в 2001 году в качестве зрителя. На тот момент я был студентом ХарьковскойвЂ‚академии городского хозяйства и параллельно занимался армспортом. Приехал, посмотрел, это было во время зимних студенческихвЂ‚каникул.вЂ‚Запомнилось большое количество участников, но их техника борьбы на руках оставляла желать лучшего. Все боролись, кто как умеет, кому как удобно, полагаясь на выносливость своих связок. В дальнейшем, еще не будучи работником комбината, я взял шефство над командой стана «4500». мы проработали вместе несколько месяцев, и на ближайшей спартакиаде они выиграли командный зачет, завоевав два первых и два вторых места.

– А потом вы стали работником меткомбината…

– На комбинате имени Ильича я начал трудовую деятельность в цехе ВВО (вневедомственной охраны. – Авт.), это было в 2004 году. Собрал ребят, сделал команду, начал ее тренировать, и в 2005-м команда ВВО впервые стала чемпионом спартакиады по армрестлингу, причем выиграла во всех четырех весовых категориях – достижение, которое нельзя превзойти, а можно только повторить. В охране я проработал два года, потом перешел в конвертерный цех, где тоже занялся созданием команды. И на ближайшей спартакиаде цех стал чемпионом. Это было в 2007 году, а в прошлом, 2016-м мы завоевали звание чемпионов десятый раз подряд.

– Александр, расскажите о выступлении сборной команды меткомбината имени Ильича по армрестлингу на турнирах металлургов и горняков Украины.

– Могу сказать, что мы ежегодно выигрывали областные чемпионаты среди металлургов и горняков. На всеукраинских также неоднократно становились

победителями. За команду комбината выступали Сергей Кесарев, Антон Левтеров, Евгений Старущенко, я и Евгений Тара­сьев. На спартакиаде предприятий Группы Метинвест в 2013 году, которая проходила в крытом спорткомплексе «Ильичевец», мы стали первыми в командном зачете и победили во всех четырех весовых категориях.

– Несмотря на тренерскую деятельность и работу в областной федерации, вы продолжаете активно выступать. Каковы ваши планы в этом году?

– К сожалению, у меня есть травмы, которые необходимо залечить, они не дают выступать в полную силу. Через месяц стартует чемпионат Украины, на нем планирую успешно выступить, чтобы попасть в сборную страны.

 

 

 

 

 

  


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