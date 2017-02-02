Четверг, 16 февраля 2017 года, № 16





В индустриальном пейзаже

Панорама ильичевской промплощадки. Полотно В. Ковальчука, датированное 1983 г.



«Аглофабрика». Леонид Бондаренко.



«Конвертер строится». Леонид Гади.



«Желобщики Азовья». Владимир Югай, 1960 г.





Труд ильичевских металлургов нашел отражение в изобразительном искусстве

Живописные полотна и графические работы, на которых изображены цехи, стройки, ударники и передовики производства металлургического комбината имени Ильича, сегодня можно увидеть не только в художественном музее имени Архипа Куинджи, в музее истории предприятия, но и во многих городах бывшего СССР.

«Мариуполю в этом отношении повезло, – уверен заслуженный художник Украины Олег Ковалев. – Всесоюзные, комсомольские стройки привлекали пристальное внимание мастеров живописи не только нашего города, но и всех союзных республик. Даже больше: художники из стран социалистического лагеря бывали в нашем городе, писали как индустриальные пейзажи, так и портреты простых людей. Результатами проделанной работы делились на выставках, которые проводились не только в столичных залах, но и по всей стране».

По словам Олега Ковалева, кроме профессионального развития, это еще давало и заработок художникам, ведь после проведения мероприятий полотна закупались дирекциями выставок Союза художников, затем картины передавались в музеи и выставочные залы: «Помимо обязательных работ каждый художник считал своим долгом максимально использовать возможности нашего приморского города. Помню, как народный художник Украины Виктор Толочко, просто выходя из бытовки, где разместили приехавших художников, писал "Утро на конвертерном"».

В том, что мастера живописи, писавшие индустриальные пейзажи, не были конъюнктурщиками, уверена директор художественного музея Татьяна Були: «Их полотна передают зрителю мощный пульс того времени, энтузиазм работников, грандиозный масштаб экономических преобразований. При этом мы можем наблюдать передачу промышленного ритма и созидательного духа с помощью различных стилей – социалистического реализма, авангардизма и даже импрессионизма. Многие художники, которые обратились к индустриальному пейзажу, сумели создать при помощи различных художественных средств по-настоящему талантливые картины, отражающие размах строек, невероятное величие народного труда».

Николай Пожогин