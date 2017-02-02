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Вторник, 14 февраля 2017 года, № 15


В Авдеевку возвращаются люди

Инфраструктура города практически восстановлена

В минувшие выходные первые 22 человека из почти 300 эвакуированных уже вернулись в Авдеевку. Сейчас ситуация в городе спокойная, по жилым кварталам не стреляют. Ремонтникам удалось возобновить водоснабжение, подачу отопления и электричества. Основной проблемой, которая пока не решена, остается восстановление поврежденных обстрелами жилых домов. На сегодняшний день, по информации председателя военно-гражданской администрации Авдеевки Павла Малыхина, в аварийном порядке закрыто почти 150 домов.

Всей страной

В трудные дни с жителями города была вся Украина – помощь оказаливЂ‚международные организации, волонтеры, Гуманитарный штаб Рината Ахметова, украинские металлурги…

Метпредприятия Мариуполя в кратчайшие сроки собрали и отправили в Авдеевку генераторы, продукты питания, воду, стройматериалы.

Благодаря помощи всей страны жители промышленного города смогли пережить наиболее тяжелые моменты. Сейчас здесь продолжается восстановление разрушенной инфраструктуры. «В Авдеевке мы ремонтируем 800 объектов, которые были разбиты с начала российской агрессии», – заявил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский. По его словам, в городе были сформированы семь бригад по пять представителей ГСЧС, они помогали людям перекрывать крыши и т.д.

Суровое время смогли пережить

Павел Жебривский находился в городе с первых дней обострения. 30 января он отправился на место вместе с работниками обл­администрации и представителями госслужбы по чрезвычайным ситуациям. В Авдеевке был создан координационный центрвЂ‚и объявлено чрезвычайное положение. Решения на месте принимались очень оперативно, без какой бы то ни было бюрократической волокиты. Председатель областной госадминистрации взял под личный контроль создание пунктов обогрева, списков жителей, которых нужно было эвакуировать, обеспечение всех объектов социальной сферы (школ, больниц, насосных и фильтровальных станций) электрогенераторами. Известно, что в последние дни пребывания в Авдеевке Жебривский вместе с группой электриков-ремонтников отправился на ликвидацию аварии и попал под обстрел противника, но буквально на следующий день вновь лично наблюдал за восстановлением энергоснабжения города. В Краматорск губернатор вернулся только после того, как в Авдеевке возобновили подачу электричества. По словам Павла Жебривского, в данный момент для координации усилий и более быстрого принятия решений в городе продолжает работать группа сотрудников областной военно-гражданской администрации. Город смог пережить суровые времена.

Владимир Щербаков  


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