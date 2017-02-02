В минувшие выходные первые 22 человека из почти 300 эвакуированных уже вернулись в Авдеевку. Сейчас ситуация в городе спокойная, по жилым кварталам не стреляют. Ремонтникам удалось возобновить водоснабжение, подачу отопления и электричества. Основной проблемой, которая пока не решена, остается восстановление поврежденных обстрелами жилых домов. На сегодняшний день, по информации председателя военно-гражданской администрации Авдеевки Павла Малыхина, в аварийном порядке закрыто почти 150 домов.

Всей страной

В трудные дни с жителями города была вся Украина – помощь оказаливЂ‚международные организации, волонтеры, Гуманитарный штаб Рината Ахметова, украинские металлурги…

Метпредприятия Мариуполя в кратчайшие сроки собрали и отправили в Авдеевку генераторы, продукты питания, воду, стройматериалы.

Благодаря помощи всей страны жители промышленного города смогли пережить наиболее тяжелые моменты. Сейчас здесь продолжается восстановление разрушенной инфраструктуры. «В Авдеевке мы ремонтируем 800 объектов, которые были разбиты с начала российской агрессии», – заявил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский. По его словам, в городе были сформированы семь бригад по пять представителей ГСЧС, они помогали людям перекрывать крыши и т.д.

Суровое время смогли пережить