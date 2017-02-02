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Вторник, 14 февраля 2017 года, № 15


Депутатам рассказали о тонкостях субсидирования

Увеличение минимальной зарплаты не уменьшит назначенное пособие

Из 180 тысяч семей, проживающих в Мариуполе, более 50 тысяч пользуются жилищной субсидией, об этом сообщила заместитель начальника УСЗН Приморского района Наталья Шляхотка на дне депутата. По ее словам, увеличение размера минимальной зарплаты с 1 января 2017 года до 3200 грн не приведет к уменьшению уже назначенных субсидий, так как в расчет берется доход за предыдущий год, то есть 2016-й.

У депутатов Мариупольского горсовета и представителей КСН было множество вопросов, касающихся субсидий.

«Ко мне обратились две пенсионерки, проживающие в Кальмиус­ском районе, у них субсидия на отопление оказалась ниже, чем в прошлом году. Недавно они узнали, что в декабре и январе превысили социальную норму потребления газа для отопления на сумму около 1600 грн, при этом в домах так  холодно, что женщины ходят в шубах.  Оплатить такой размер задолженности при пенсии около 1200 грн проблематично. Что делать людям в этой ситуации?» – поинтересовался депутат Сергей Магера.

Наталья Шляхотка отметила, что социальные нормы потребления газа для отопления действительно уменьшились, и посоветовала в таких случаях обращаться в комиссию по назначению жилищной субсидии, которая есть при каждой райадминистрации. Там рассмотрят вопрос об оформлении субсидии на сверхнормативную площадь, что в конечном итоге позволит использовать больше газа.

Много вопросов касалось переплат. Депутат Александр Кузнецов спросил: как быть в случае, когда субсидия была назначена в ноябре, а официальное подтверждение получено в январе, и за ноябрь и декабрь люди оплатили полную стоимость? Есть ли возможность вернуть переплаченную сумму?

Наталья Шляхотка ответила, что механизма возврата излишне уплаченной суммы за услуги ЖКХ нет, и рекомендовала тем, у кого на лицевом счете остались средства, достаточные для оплаты услуги, указать показания счетчика и внести оплату в размере 1 грн. Это необходимо, чтобы предприятия произвели начисления

В случаях, когда фактически потребленный объем услуг меньше объема, на который предоставляется субсидия, оплата взимается за фактически потребленные услуги, а сэкономленные средства возвращаются государству.

Обращаться за назначением субсидии можно в течение шести месяцев с начала отопительного периода, однако по заявлениям, датированным после 15 декабря, решение принимает комиссия.

Юлия Франжева  


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