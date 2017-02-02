Вторник, 14 февраля 2017 года, № 15

Блокада приведет Украину к катастрофе Фото Facebook. Путь в никуда. Протестующие заблокировали грузовые составы на станции Фенольная в Донецкой области.



Представители власти и общественность выступают против перекрытия железнодорожных путей Торговая блокада Донбасса, начавшаяся 27 января, длится по сей день. Группа активистов в военной форме и ряд народных депутатов требуют заморозить железнодорожное сообщение между Украиной и неконтролируемыми территориями, а также прекратить закупку угля с шахт, расположенных на неподконтрольной Украине территории. Блокада ведет Украину к катастрофе, считают представители власти и общественность. Так, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что альтернативы углю с оккупированной территории нет и что борьба с контрабандой нужна, но она не должна ставить под угрозу электро- и теплоснабжение граждан. «Блокирование поставок угля, которому нет альтернативы, означает только одно – остановку и веерные отключения по всей территории страны. Нужно ли до такого доводить? Я думаю, что нет», – сказал премьер. Народный депутат от Мариуполя Сергей Тарута назвал блокаду Донбасса преступлением: «Депутаты, которые сегодня блокируют, хотят сделать на этом пиар ценой того, что будут остановлены заводы, в том числе пострадает Мариуполь, и начнутся веерные отключения по всей Украине». По словам Сергея Таруты, депутаты, которые сегодня блокируют, извращают факты, говоря о том, что ведут борьбу с финансированием терроризма: «Они не говорят правду украинскому населению, что деньги от реализации продукции предприятий, которые находятся на оккупированной территории и работают в рамках существующих правил, утвержденных Советом национальной безопасности и Кабинетом министров, поступают в банковскую систему Украины». Из-за блокады на украинских предприятиях сократились сырьевые запасы. Как следствие, было принято вынужденное решение о снижении производства на меткомбинате имени Ильича, сообщил генеральный директор предприятия Юрий Зинченко и призвал центральную власть, пока не поздно, принять меры для урегулирования ситуации: «В голове блокирующих железную дорогу – разруха. И эту же разруху они вносят в экономическую жизнь Украины, незаконно блокируя железнодорожное сообщение и передвижение сырья с украинских предприятий, работающих не по своей воле на неподконтрольных Украине территориях. Их не беспокоит, что не будет тепла в домах, потому что без поставок энергетического угля остановятся ТЭЦ. Не беспокоит, что наши предприятия, и меткомбинаты в том числе, окажутся под угрозой закрытия». В адрес городского головы Мариуполя Вадима Бойченко поступил целый ряд обращений от депутатов и депутатских фракций горсовета, а также от местных предприятий и организаций с просьбами уделить особое внимание проблеме блокады. «На экстренном заседании сессии будет выработана позиция Мариупольского горсовета по поводу блокады Донбасса», – сообщил секретарь горсовета Степан Махсма. По его словам, было бы неправильно забывать о том, что на неподконтрольной территории также живут граждане Украины, которые работают на предприятиях, платящих налоги в бюджет Украины, и они нуждаются в работе, а их семьи – в материальном обеспечении. С другой стороны, от блокады страдают и подконтрольные Украине территории, в том числе Мариуполь, который в любой момент может остаться без электричества и воды, поставки которых идут с неподконтрольных Украине территорий. Напомним, по данным фискальной службы, за 2016 год угольными, металлургическими и машиностроительными компаниями, которые расположены на временно неподконтрольных территориях, в госбюджет Украины уплачено 31,6 млрд грн. Блокада приведет к дыре в бюджете более чем в 30 млрд грн. Критический вид продукции Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что из 24 млн тонн угля, потребляемого Украиной для производства тепла, электроэнергии, 9 млн тонн – антрацитовая группа угля, добываемого на территории Украины, которая временно не подконтрольна: «Это тот критический объем, без которого мы сегодня не можем стабильно функционировать. Это тот критический вид продукции, который нужен как энергетике, так и металлургической отрасли». Полина Минаева