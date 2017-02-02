Вторник, 14 февраля 2017 года, № 15





Сталевар в вышиванке

Между огнем и миром. Сегодня сталевар стал не только символом укрощенного металла, но и мирного Мариуполя.



Фото Евгения Носенко. Нарядили к празднику. Сорочку с традиционным украинским орнаментом надели на памятник сталевару в день рождения меткомбината имени Ильича – 13 февраля.





Памятник на въезде в Мариуполь преобразился

Фигуру сталевара, одного из символов Мариуполя, 13 февраля украсила вышиванка. Такой подарок к 120-летию металлургического комбината имени Ильича сделала молодежная организация предприятия.

По словам ее представителя Андрея Степаненко, вышиванка – не просто символ Украины, это ее оберег: «Мы облачили сталевара в вышиванку. Это символизирует, что металлурги Мариуполя, как настоящие патриоты Украины, стоят на страже экономических ценностей нашей страны».

В создании сорочки с красно-­черным украинским орнаментом принимали участие ветераны металлургического предприятия: «Молодежь не только перенимает их опыт и знания, но и веру в наш комбинат, продолжает традиции, создает новые», – говорит Андрей Степаненко.

Руководитель творческого объединения художников и народных умельцев «Вдохновение» Раиса Кислощаева – одна из тех, кто причастен к процессу. Она рассказала, что для нашей области в основном характерна вышивка красными и черными цветами.

«Сегодня, надевая вышиванку, мы не задумываемся о сакральных символах и смыслах, которые скрыты в ее узорах. Это целая история любви к своему краю и семье. Издревле с каждым стежком женщина выполняла своего рода ритуал, желала своему ребенку, мужу или другому родственнику здоровья, добра, счастья. Поэтому вышиванка всегда считалась мощнейшим оберегом. Сотни и даже тысячи пожеланий складывались в красивейшие узоры для защиты любимого человека. У нашего узора задача масштабнее, он должен защищать всех жителей Мариуполя», – отмечает мастерица.

Сама Раиса Кислощаева почти 30 лет проработала на металлургическом комбинате имени Ильича, сначала в мартеновском цехе, затем на листопрокатном стане «4500».

Большинство участников творческого коллектива также являются ветеранами-металлургами. Поэтому единодушно поддержали идею молодежной организации к 120-летию предприятия разработать узор для памятника сталевару.

Ветераны меткомбината убеж­дены, что эта акция придется по душе всем мариупольцам и добавит уверенности в мирном будущем.

Процесс облачения памятника сталевару в вышиванку занял около часа, для этих целей использовали автовышку. Сама же сорочка была создана в течение шести дней, а снимать мерки с памятника пришлось в сильный мороз. Напомним, памятник сталевару установлен при въезде в Мариуполь в 1969 году, его авторы – В.А. Бероев, В.К. Юркевич.

Анастасия Дмитракова