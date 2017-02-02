Вторник, 14 февраля 2017 года, № 15

Свадьба в День святого Валентина Фото Евгения Носенко. Так все начиналось. Экспресс-браки пользуются в Мариуполе популярностью, Валентинов день не исключение.



Более десяти пар поженятся в Мариуполе 14 февраля Сегодня мариупольцы отмечают День влюбленных. Одни устраивают романтическое свидание, ужин при свечах или просто проводят вечер с любимым человеком. А вот некоторые решили именно в этот день заключить законный брак и навсегда связать жизнь со своей половинкой. Горько! В Мариуполе сейчас пожениться очень просто: еще в августе прошлого года наш город присоединился к пилотному проекту «Брак за сутки», который реализуется в Украине. С момента начала действия такой услуги ею воспользовались 852 мариупольские пары, и это число продолжает неуклонно расти. Вот и Валентинов день не стал исключением. Заявки на регистрацию брака 14 февраля во Дворец «Молодежный» подали шесть пар. Причем, по информации координатора проекта Евгении Маркарян, это число может увеличиться: у двух пар возникли небольшие сложности, но разрешиться они могут и в последний момент. «Настоящая любовь преодолеет любые преграды», – отмечает Евгения Маркарян. Не отстают от экспресс-службы городской и районные РАГСы. 14 февраля в отделах регистрации состоится семь свадеб, причем все молодые заключают брак впервые, а среди женихов есть даже два иностранца – из Казахстана и Гвинеи. Вместе и навсегда Еще один интересный факт: помимо заключения новых союзов, по словам директора мариупольского городского Дворца бракосочетаний Ирины Яременко, в этом году 55 лет совместной жизни отметят Мария и Николай Топтун. Для них приходить в загс в юбилей своего бракосочетания стало доброй традицией. Вместе влюбленные уже более полувека, свои отношения они зарегистрировали 13 февраля 1962 года. Сегодня Марии Топтун – 72 года, ее супругу Николаю – 75. Познакомились они на танцах, когда юной Марии было всего 15. После двух лет романтических отношений мужчина сделал девушке предложение, и с тех пор они неразлучны. В счастливом браке у пары родилось двое сыновей, есть четверо внуков. Свою очередную годовщину – изумрудную свадьбу пара по доброй традиции отпразднует 14 февраля во Дворце бракосочетаний – там же, где женились, обрели друг друга, где отмечали серебряную и золотую свадьбу. «Записи о том знаменательном дне до сих пор хранятся в нашем архиве. По прошествии 75 лет с того момента мы переправим документы на постоянное хранение в областной архив. Так что у самой знаменитой пары Мариуполя есть еще целых 20 лет», – шутит руководитель Дворца бракосочетаний Ирина Яременко. А семье Топтун еще предстоит отметить бриллиантовую, благодатную и коронную свадьбу – у любви поистине нет границ. Владимир Щербаков