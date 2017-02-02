Суббота, 11 февраля 2017 года, № 14

План мероприятий центра социальной защиты «Забота», ул. Радина, 4

В будние дни с 8:00 до 14:00 – работа общественной приемной 13 февраля 8:00 заседание секции УБД; 9:00 репетиция группы солистов «Самоцветы»; 10:00 клуб «Чайная церемония»; 11:00 «Образы металлургов в творчестве художников г. Мариуполя» – заседание клуба «Любители живописи»; 12:30 встреча поколений, посвященная 120-летию основания комбината: «Гордимся мы историей своей и славною и значимою датой»; 13:30 репетиция ансамбля «Ильичевская душа». 14 февраля 9:00 к 120-летию основания комбината: шахматный турнир в клубе «Любители шахмат»; 10:00 встреча в клубе «Ветераны пограничных войск»; 10:00 репетиция ансамбля «Сударушки»; 12:30 к 120-летию основания комбината: «Отцов и дедов славой окрыленные, в своем труде мы счастье обрели» – встреча в клубе любителей поэзии «Калейдоскоп»; 13:30 репетиция ансамбля «Ильичевская душа». 15 февраля 9:00 репетиция мужского вокального ансамбля «Витязь»; 10:00 репетиция ансамбля народной песни «Ивушки»; 10:00 клуб рукоделия «Природа и фантазия»; 12:30 бесконечные истории о вечной любви. «Алексей Толстой и Софья Миллер» – встреча в клубе «В мире прекрасного»; 13:30 репетиция вокального ансамбля «Ретро». 16 февраля 8:00 совещание с председателями советов ветеранов структурных подразделений; 9:00 занятие в клубе рукоделия «Мечта»; 10:00 репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»; 10:00 репетиция ансамбля народной песни «Азовочка»; 12:30 «День чествования участников боевых действий на территории других государств» – встреча в клубе «Память»; 12:30 – 14:00 работа библиотеки центра «Забота»; 13:30 репетиция вокального ансамбля «Любисток». 17 февраля 10:00 заседание клуба «Любители путешествий»; 12:30 «Их имена в истории комбината» – встреча с заведующей читальным залом библиотеки профкома О.В. Чеботаревской; 13:30 репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».