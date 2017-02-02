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Суббота, 11 февраля 2017 года, № 14
План мероприятий
центра социальной защиты «Забота», ул. Радина, 4
В будние дни с 8:00 до 14:00 – работа общественной приемной
13 февраля
8:00 заседание секции УБД;
9:00 репетиция группы солистов «Самоцветы»;
10:00 клуб «Чайная церемония»;
11:00 «Образы металлургов в творчестве художников г. Мариуполя» – заседание клуба «Любители живописи»;
12:30 встреча поколений, посвященная 120-летию основания комбината: «Гордимся мы историей своей и славною и значимою датой»;
13:30 репетиция ансамбля «Ильичевская душа».
14 февраля
9:00 к 120-летию основания комбината: шахматный турнир в клубе «Любители шахмат»;
10:00 встреча в клубе «Ветераны пограничных войск»;
10:00 репетиция ансамбля «Сударушки»;
12:30 к 120-летию основания комбината: «Отцов и дедов славой окрыленные, в своем труде мы счастье обрели» – встреча в клубе любителей поэзии «Калейдоскоп»;
13:30 репетиция ансамбля «Ильичевская душа».
15 февраля
9:00 репетиция мужского вокального ансамбля «Витязь»;
10:00 репетиция ансамбля народной песни «Ивушки»;
10:00 клуб рукоделия «Природа и фантазия»;
12:30 бесконечные истории о вечной любви. «Алексей Толстой и Софья Миллер» – встреча в клубе «В мире прекрасного»;
13:30 репетиция вокального ансамбля «Ретро».
16 февраля
8:00 совещание с председателями советов ветеранов структурных подразделений;
9:00 занятие в клубе рукоделия «Мечта»;
10:00 репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»;
10:00 репетиция ансамбля народной песни «Азовочка»;
12:30 «День чествования участников боевых действий на территории других государств» – встреча в клубе «Память»;
12:30 – 14:00 работа библиотеки центра «Забота»;
13:30 репетиция вокального ансамбля «Любисток».
17 февраля
10:00 заседание клуба «Любители путешествий»;
12:30 «Их имена в истории комбината» – встреча с заведующей читальным залом библиотеки профкома О.В. Чеботаревской;
13:30 репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».