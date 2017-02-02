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Суббота, 11 февраля 2017 года, № 14


План мероприятий

центра социальной защиты «Забота», ул. Радина, 4

В будние дни с 8:00 до 14:00 – работа общественной приемной

13 февраля

8:00      заседание секции УБД;

9:00      репетиция группы солистов «Самоцветы»;

10:00    клуб «Чайная церемония»;

11:00    «Образы металлургов в творчестве художников г. Мариуполя» – заседание клуба «Любители живописи»;

12:30    встреча поколений, посвященная 120-летию основания комбината: «Гордимся мы историей своей и славною и значимою датой»;

13:30    репетиция ансамбля «Ильичевская душа».

14 февраля

9:00      к 120-летию основания комбината: шахматный турнир в клубе «Любители шахмат»;

10:00    встреча в клубе «Ветераны пограничных войск»;

10:00    репетиция ансамбля «Сударушки»;

12:30    к 120-летию основания комбината: «Отцов и дедов славой окрыленные, в своем труде мы счастье обрели» – встреча в клубе любителей поэзии «Калейдоскоп»;

13:30    репетиция ансамбля «Ильичевская душа».

15 февраля

9:00      репетиция мужского вокального ансамбля «Витязь»;

10:00    репетиция ансамбля народной песни «Ивушки»;

10:00    клуб рукоделия «Природа и фантазия»;

12:30    бесконечные истории о вечной любви. «Алексей Толстой и Софья Миллер» – встреча в клубе «В мире прекрасного»;

13:30    репетиция вокального ансамбля «Ретро».

16 февраля

8:00      совещание с председателями советов ветеранов структурных подразделений;

9:00      занятие в клубе рукоделия «Мечта»;

10:00    репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»;

10:00    репетиция ансамбля народной песни «Азовочка»;

12:30    «День чествования участников боевых действий на территории других государств» – встреча в клубе «Память»;

12:30 – 14:00    работа библиотеки центра «Забота»;

13:30    репетиция вокального ансамбля «Любисток».

17 февраля

10:00    заседание клуба «Любители путешествий»;

12:30    «Их имена в истории комбината» – встреча с заведующей читальным залом библиотеки профкома О.В. Чеботаревской;

13:30    репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».

  


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