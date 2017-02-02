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Суббота, 11 февраля 2017 года, № 14


Госпитально-гериатрическое отделение переехало

Страхи персонала оказались беспочвенными – для медиков и пациентов созданы комфортные условия

Первые восемь пациентов заселились в палаты частично отремонтированного отделения еще в прошлый четверг. Пока функционирует 20 коек, весной должны привести в порядок второе крыло, тогда появится возможность разместить еще десять.

В начале недели городской голова Вадим Бойченко, его заместитель Ксения Сухова и новоназначенный начальник управления здравоохранения Сергей Данилков навестили первых пациентов и поинтересовались, комфортные ли условия созданы для них на новом месте. На ремонт и оснащение госпиталя из местного бюджета выделено 550 тыс. грн.

Напомним, причина переезда в горбольницу №9 связана с тем, что в структуре горбольницы №2, перешедшей с 2017 года на областной уровень, госпитально-гериатрическое отделение не предусмотрено. Его пациентами являются участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, участники боевых действий, воины-афганцы, инвалиды армии, чернобыльцы. 

Когда в прошлом году стал вопрос о переводе отделения, против выступили и пациенты, и медики: в помещениях горбольницы №9 на тот момент не были созданы надлежащие условия, да и транспортное обеспечение оставляло желать лучшего. С тех пор многое изменилось. Ремонт выполнили, до горбольницы №9 можно добраться как на автобусах, так и на маршрутных такси.

Главный врач горбольницы №9 Александр Железняк первым делом показал гостям отремонтированную часть отделения. Каждый мини-блок состоит из двух довольно просторных меблированных палат – здесь тепло и комфортно, есть кровати, тумбочки, шкафы, холодильники, а главное – сан­узел с абсолютно новой сантехникой, бойлерами и душевыми кабинками. Это очень удобно для пациентов, многие из которых передвигаются с трудом. В ближайшее время во всех палатах появятся телевизоры – осталось решить вопрос с разводкой.  А пока телепередачи можно смотреть в зоне отдыха, тут же стоит шкаф с множеством книг, пианино и кресла – есть все условия для нескучного досуга.

В отделении кормят вкусно и сытно. На питание одного пациента выделяется по 37,5 грн в день.

Сотрудники тоже довольны, на новом месте им нравится. Работать приходится в несколько стесненных условиях – не хватает кабинетов, но эти трудности временные, после ремонта второй части отделения там будет две палаты, массажный кабинет и кабинет физиотерапии, комната для взятия крови и кабинет заведующего, библиотека и музыкальный зал. 

«Мы хотим максимально приблизить медицинскую помощь к ветеранам, им не понадобится выходить в другой корпус, все процедуры будут проводиться здесь», – отметил главврач. 

Вадим Бойченко побывал во всех палатах и пообщался с пациентами, все отзывы только положительные. Пенсионерке Марии Давыдовне на новом месте нравится: «Я довольна и обслуживанием, и питанием. Персонал отделения проявляет внимание и заботу. Везде чистота, порядок, уют. Благодарна за то, что о нас не забывают».

По словам мэра, страхи персонала остаться без работы были абсолютно беспочвенны: после перехода в структуру горбольницы №9 ухудшений не произошло, городская власть не ставила задачу сокращать штат и число койко-мест или уменьшить стоимость пребывания пациентов.

 

Юлия Франжева  


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