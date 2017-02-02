Суббота, 11 февраля 2017 года, № 14





Семинары для заинтересованных

Стартовало обучение для желающих участвовать в конкурсе социальных проектов «Город – нашими руками»

С каждым годом все больше мариупольцев проявляют социальную активность в различных мероприятиях по благоустройству. А чтобы мечты по созданию комфортного города становились реальностью, Группа Метинвест инициировала конкурс социальных проектов ­«Город – нашими руками». Победа в нем и получение гранта от металлургов на реализацию собственных задумок – самый доступный и конкретный инструмент достижения поставленных целей по улучшению качества жизни.

«Особенностью проведения шестого конкурсного сезона является изменение срока подачи заявок, – рассказал координатор общественного союза «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера. – Мы увеличили время для реализации задуманного, с нетерпением ждем от горожан свежих креативных идей по развитию и обновлению Мариуполя. Заявки принимаются до 24 февраля».

Экспертному совету предстоит сложная работа по оценке и анализу актуальности представленных идей. Общий призовой фонд в 2017 году увеличен и составляет 1 миллион 500 тысяч гривен: до 100 тысяч на один проект-

победитель. «И если в прошлом году победителей было 18, то теперь их может быть больше», – отметил Сергей Магера.

Собравшиеся на первый обучающий семинар получили исчерпывающую информацию о том, каким должен быть проект, претендующий на победу. Усвоили одно из основных положений: приступая к воплощению идеи, необходимо иметь целостную картину того, что должно быть достигнуто. Такой подход дает возможность авторам еще до начала работы над проектом оценить эффективность затрачиваемых на его реализацию средств.

«Наш коллектив уже не первый раз принимает участие в конкурсе «Город – нашими руками», – рассказала завхоз яслей-сада №85 Вера Ярошенко. – Мы хотим не только украсить нашу территорию элементами ландшафтного дизайна, но и привнести в обновленный уголок этнографические мотивы, чтобы дети, воспринимая красоту, впитывали с малых лет национальные традиции, развивались духовно».

В Мариуполе конкурс проектов «Город – нашими руками» проводится в шестой раз. Он стал популярным среди социально активных жителей. Представляя экспертному совету свои идеи, каждая инициативная группа получает шанс изменить городское пространство в лучшую сторону. Есть и приоритеты: в жизнь будут воплощены лучшие идеи по благоустройству и созданию зон отдыха и занятий спортом, развитию духовности и повышению интереса громады к истории Мариуполя и Украины, приобщению жителей города к патриотическим ценностям.

Заявки и документы для участия в конкурсе «Город – нашими руками» необходимо подавать в общественную приемную «Зеленого центра Метинвест» по адресу: ул. 24 квартал, д. 21-а, тел. (0629) 56-37-84, e-mail: zc.metinvest@gmail.com,вЂ‚kseniya.chudinova@metinvestholding.com.

Николай Пожогин