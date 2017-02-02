Суббота, 11 февраля 2017 года, № 14





На слуху: значимые события недели

Металлурги просят решить проблему блокады

Профсоюзы горняков и металлургов Украины обратились с открытым письмом к Президенту Украины, главе Кабинета министров и секретарю СНБО с требованием разобраться в ситуации с блокированием железнодорожных путей в Донбассе. В случае продолжения блокады мариупольские металлургические комбинаты могут остаться без сырья.

Кабмин назначил главу Нацполиции

Кабинет министров Украины назначил главой Национальной полиции начальника департамента уголовного розыска Сергея Князева. Соответствующее решение единогласно принято на заседании правительства в среду, 8 февраля. Отметим, отбор главы Нацполиции начался 15 декабря и состоял из пяти этапов. Участие в конкурсе принимал и главный полицейский Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Селам под Мариуполем вернули электричество

Горсовет Мариуполя сообщил о восстановлении энергоснабжения в поселках Талаковка, Гнутово и Сартана. Также возобновила свою работу котельная. Напомним, что 7 февраля в 21:05 в районе населенного пункта Талаковка произошел обстрел, в результате которого осколками была повреждена электростанция, вследствие чего поселки Талаковка и Гнутово, а также порядка 500 дворов в Сартане остались без света.

Местную фабрику «Рошен» могут продать

Акционеры Мариупольской кондитерской фабрики «Рошен» намерены решить судьбу предприятия на собрании 20 марта. Есть информация, что имущество фабрики и земельный участок планируется продать. В сообщении кондитерской фабрики в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку указывается, что имущественный комплекс фабрики был оценен в 40 млн грн.

В Конгресс США внесли закон о поддержке Украины