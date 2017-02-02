Суббота, 11 февраля 2017 года, № 14

Алексей Белый осудил блокаду Донбасса Народный депутат заявил, что ее организаторы мешают наполнению бюджета Украины «Когда принимался государственный бюджет, в него были также заложены налоговые поступления угольных предприятий, расположенных на оккупированных территориях Донбасса, и отчисления из заработных плат их работников, – сказал Алексей Белый. – В данной ситуации я считаю, что люди, которые блокируют перевозку угля, занимаются диверсией и мешают наполнению бюджета страны. Надо понять, сколько на сегодня потерял от этого бюджет, что предлагается взамен для людей, работающих там, для наполнения нашего бюджета финансами, которые не поступают из-за того, что заблокирован Донбасс». По мнению Алексея Белого, блокада уже сказывается на Мариуполе – на промышленные предприятия не в полном объеме поступает уголь и кокс. В конечном итоге блокада отразится не только на нашем городе, но и на всех гражданах Украины: «Если сегодня мы оставим электростанции без угля, то нам придется думать о веерных отключениях, причем это может произойти в морозы». Соб. инф.