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Суббота, 11 февраля 2017 года, № 14


В городе появится новый маршрут

Обновление. Конкуренцию изношенным маршруткам составят новые автобусы, которые выйдут на улицы с 15 февраля.

На линию выйдет 12 автобусов и 12 троллейбусов

Главная задача мариупольских транспортников – повышение уровня безопасности и комфортности пассажирских перевозок, осуществляемых муниципальным транспортом. Для этого в 2016 году на линии вышли четыре абсолютно новых троллейбуса, 13 бывших в употреблении, а в конце года город получил 15 новых вместительных автобусов. Сейчас их подготовка на завершающем этапе, уже набраны водители, которые проходят стажировку на новой технике. Уже 14 февраля на площади Победы в Левобережном районе пройдет их презентация для мариупольцев, а с 15 числа транспорт выйдет на улицы города.

«Мы создаем новый троллейбусный маршрут №15 и аналогичный ему автобусный – №15а. Автобус будет идти из микрорайона Восточный через Ленинградский рынок, дальше центр Левого берега – автовокзал – проспект Металлургов – проспект Мира – АС-2 –

ПортCity. Конечная остановка этого маршрута – 23-й микрорайон. Троллейбус №15 будет двигаться практически по старому маршруту, только вместо 17-го микрорайона его конечная остановка также будет в 23-м жилмассиве», – рассказал директор департамента транспорта и связи Василий Клат.

На новый автобусный маршрут поставят 12 машин, которые будут работать в две смены: с 4:40 до 11:23 и с 13:05 до 18:56. Это самый длинный и востребованный маршрут протяженностью более 20 километров – время движения от начальной до конечной точки 70 минут. Что касается модернизированного троллейбусного маршрута №15, то 12 машин будут работать с половины пятого утра и практически до полуночи. По словам Василия Клата, таким образом, отпадает нужда в троллейбусных маршрутах №9 и №6, которые полностью дублируются. Кроме того, транспортники решили модернизировать маршрут троллейбуса №11, который теперь из 17-го микрорайона направят на железнодорожный вокзал. Это будет два троллейбуса с режимом работы с 5:00 до 18:00 – приблизительный интервал 25 минут. «Следующий на очереди микрорайон Черемушки – предусмотрено полное обновление и увеличение числа идущих туда автобусов. Стратегия развития транспорта у нас рассчитана на пять лет. К сожалению, за один год невозможно решить все транспортные проблемы, которые копились десятилетиями», – подчеркнул начальник департамента транспорта.

Владимир Щербаков, фото Евгения Носенко  


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