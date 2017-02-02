Суббота, 11 февраля 2017 года, № 14

Курс на кадровый резерв Инвестируем в людей. Самый ценный капитал любого предприятия – это люди, работающие на нем, поэтому Группа Метинвест уделяет повышенное внимание развитию и обучению своих сотрудников.



Даже стены учат. Внутреннее оформление центра радует своей оригинальностью: в коридорах на глаза то и дело попадаются афоризмы, призванные мотивировать посетителей оттачивать свои профессиональные навыки.



Открылся ультрасовременный учебно-курсовой центр меткомбината имени Ильича Повысить квалификацию, получить новую профессию, освоить навыки оказания первой доврачебной медицинской помощи – это лишь часть широчайшего образовательно-практического спектра, который предлагается после масштабного капитального ремонта в центре обучения и развития персонала металлургического комбината имени Ильича. К 120-летию предприятия завершена реконструкция и введены в эксплуатацию 14 учебных кабинетов, четыре аудитории для менеджеров, конференц-зал, буфет, две зоны отдыха. От идеи к воплощению Ремонтно-строительные работы были начаты в декабре 2014-го. За два с половиной года в здании учебно-курсового комбината на улице Сеченова провели полную реконструкцию, оснастили кабинеты современным оборудованием. Общий объем инвестиций составил порядка 14 млн грн. Генеральный директор меткомбината имени Ильича Юрий Зинченко, перерезав красную ленточку обновленного учебно-курсового центра, с гордостью отметил, что уровень оснащенности и комфорта ильичевского центра не имеет равных примеров. «Будущее металлургии мы видим в Мариуполе и наших сотрудниках. И этот замечательный учебный комплекс подтверждает наши планы и укрепляет приоритеты. Здесь станут обучаться работники промышленных предприятий Группы Метинвест. К нам будут приезжать со всей Украины. Уверен, наш центр обучения и развития персонала станет отличительным плюсом Мариуполя. Чтобы создать комфортные условия для наших сотрудников – тех, кто приходит сюда учиться, и тех, кто их учит, мы продумали все до мелочей. Получилось функционально, стильно, уютно. Достоинства центра можно перечислять долго, потому что мы воплотили все наши идеи в жизнь», – сказал Юрий Зинченко. Открытие обновленного учебно-курсового центра – особенное событие и для городского головы Вадима Бойченко. «С первых дней мы с Юрием Зинченко ставили перед собой достаточно амбициозные задачи – повышать уровень производства, развивать систему мотивации. Основой этой цепочки являются качественные условия труда на рабочем месте, чтобы трудовой коллектив чувствовал заботу руководства. И если говорить о профессионализме и росте производства, то без такого качественного учебного центра невозможно смотреть в будущее. Я уверен, что эта кузница кадров выпустит много профессионалов», – считает Вадим Бойченко. «Столько средств и сил в обучение своего персонала не тратит ни одна компания в Украине. Если мы не будем учить наших коллег и будущих руководителей наших подразделений, мы никогда не сможем удержаться на плаву», – добавил генеральный директор меткомбината «Азовсталь» Энвер Цкитишвили. Не только теория, но и практика «Сегодня мир стремительно меняется, а вместе с ним и металлургия. Это требует от нас постоянного совершенствования и освоения новых технологий. Только за последние пять лет комбинат вложил в обучение и переподготовку сотрудников почти 16 миллионов гривен. Эффект от таких инвестиций мы видели, когда наши доменщики, технологи и логисты в экстремальных условиях дефицита кокса не допустили остановки предприятия. Мы создавали центр с большим заделом на будущее, что позволит и через десять лет готовить на его базе специалистов высочайшего класса», – отметил Юрий Зинченко. Ильичевский центр обучения и развития персонала получил 270 лицензий на подготовку специалистов различных профессий, которые востребованы на промышленных предприятиях страны. Работают в нем 470 преподавателей, две тысячи конструкторов производственного обучения, восемь экспертов, четыре бизнес-­тренера. В здании десять специализированных классов, три лаборатории, шесть учебных полигонов, оснащенных комплексным гидравлическим, пневматическим, электрическим оборудованием, программируемыми контроллерами для высотных работ, что позволит готовить специалистов высокого класса. В помощь тренерам – интерактивные панели, компьютерная техника, программы с 3-D моделями, представляющими основные металлургические процессы. Для отработки практических навыков и повышения квалификации сотрудников некоторые классы оборудованы тренажерами - имитаторами технологий. Например, «Выплавка стали в конвертере», «Разливка стали на слябовой ­МНЛЗ», «Расчет состава шихты для доменной печи», «Дефекты металлозаготовок МНЛЗ», чтобы можно было закреплять и оттачивать полученные теоретические знания, приобретая практический опыт. Обновленные промышленные полигоны дают возможность вести подготовку специалистов по современной гидравлике и пневматике, программируемым контроллерам. А тренинги на полигоне для работ на высоте позволят снизить риск получения травм на производстве. Полигоны Lean и HSE помогут слушателям центра быстро и качественно усвоить принципы системы быстрого реагирования, промышленной и пожарной безопасности. Кроме этого, в центре расположены 12 кабинетов для административного персонала, четыре менеджерские аудитории, буфет и два конференц-зала для проведения собраний, презентаций и конкурсов. Также особенностью центра обучения стали две лаунж-зоны для отдыха, где можно в спокойной обстановке пообщаться с коллегами и обсудить креативные идеи. Новый подход Мощности центра позволяют обучать порядка пяти тысяч человек в год. В этом году уже подали заявки свыше двух тысяч сотрудников меткомбината имени Ильича. Интересно, что на учебных площадках есть возможность обучать не только сотрудников Группы Мет­инвест. В дальнейшем планируется привлекать на курсы повышения квалификации и работников коммунальных служб города, чтобы совершенствовать их профессионализм. «Коммунальщиков сегодня необходимо обучать новым подходам, которые раньше в муниципалитете никто не внедрял, – это и бережливое производство, и охрана труда. У нас есть потребность в обучении гидравликов, теплоэнергетиков, электриков», – отметил Вадим Бойченко. По его мнению, это даст толчок к развитию не только коммунальных, но и всех остальных мариупольских предприятий.

Елена Уланова, фото Евгения Носенко