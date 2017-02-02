Суббота, 11 февраля 2017 года, № 14

Обогреть как липку «Качественно» и ProZorro. Так теперь выглядит трубопровод отопления в подвале дома 2/3 на ул. Воинов-освободителей после работ, проведенных подрядчиком, выигравшим электронные торги.



Осторожно, двери не открываются. После замены сетей отопления замерзать стали не только квартиры, но и подвал, где расположены коммуникации.



Почему мариупольцы платят за холод в квартирах и чужие помещения? На улице мороз, в квартире едва тепло, а сумма к оплате за отопление свыше двух тысяч гривен в месяц. Такой сюрприз жителям двух смежных домов на ул. Воинов-освободителей, 2/3 и бул. Меотида, 3/2 в Левобережном районе преподнесли установка в конце прошлой зимы домового тепломера (одного на два дома) и замена части коммуникаций отопления в подвале. Если раньше оплата начислялась согласно квадратным метрам отапливаемой площади квартир, то теперь – по показаниям тепломера в соответствии с потребленными гигакалориями, причем не только квартирами, но и закрытыми помещениями на первом этаже дома. Шокированные возросшими тарифами и цифрами в квитанциях «Мариупольтеплосети», горожане третий месяц пытаются достучаться до коммунальных служб и выяснить, почему им приходится мерзнуть и платить за чужие приватизированные помещения. Во вторую смену Прошлой осенью в рамках городской программы мини-проектов жильцы четырехэтажного дома 2/3 на ул. Воинов-освободителей, который находится на балансе ЖКП «Азовжилкомплекс», собрали 10,4 тыс. грн и подали заявку на замену старого внутридомового трубопровода централизованного отопления. Общая сумма проекта составила более 87 тыс. грн. Он был опубликован в электронной системе ProZorro, но торги дважды не состоялись. В третий раз победителем тендера стало частное предприятие «Азов­энергосервис», которое, к слову, было единственным его участником. «Требования к подрядчику заказчик устанавливает самостоятельно. Срок выполнения данного проекта – до 28 октября 2016 года», – сообщили нам в тендерном управлении Мариупольского горсовета. Но к работам специалисты фирмы-подрядчика приступили только в декабре. По словам жильцов, ими оказались… слесари «Азовжилкомплекса». «Днем они работали на участке, а по ночам меняли трубу в подвале. Обещали сделать за пять дней, но ремонт затянулся на месяц. К тому же у них что-то не получалось, и четыре дня у нас отопления не было вообще. Зачем было проводить такие работы в самый разгар отопительного сезона?» – недоумевает жительница дома Татьяна Кравченко. Прием выполненных работ осуществлялся также ЖКП «Азовжилкомплекс». Куда пропали градусы? К новогодним праздникам похолодало не только на улице, но и в квартирах жильцов домов 2/3 и 3/2 на ул. Воинов-освободителей и бул. Меотида. Но от квитанций «Теплосети» в буквальном смысле бросает в жар. «Платить тысячи и мерзнуть в квартирах мы не хотим!» – возмущены мариупольцы. По их словам, на комнатных термометрах всего 8-12 градусов, а плата за отопление трехкомнатной квартиры площадью 66 кв. м по показаниям тепломера составила 2 тыс. 133 грн в ноябре и 2 тыс. 181 грн в декабре. Кроме того, у жильцов возросли и затраты на газ и электроэнергию из-за включенных духовок и обогревателей, которыми им приходится пользоваться, чтобы согреться. Перед Новым годом в одну из таких квартир нанесли визит журналисты газеты «Ильичевец. Город», отметка термометра в ней на тот момент действительно показывала двенадцать градусов. По требованию жильцов 20 января дом на ул. Воинов-освободителей посетила комиссия в составе представителей Левобережной райадминистрации, «Мариупольтеплосети», «Азовжилкомплекса» и департамента РЖКИ, которая произвела замеры. «Температура воздуха в одной из квартир составила +20 градусов, что соответствует санитарным нормам. Замеры производились при наружной температуре воздуха минус 10», – ответили нам в департаменте РЖКИ. Между тем хозяйка квартиры утверждает, что представители «Теплосети» намеренно положили свой термометр на подоконник под прямые солнечные лучи, рядом с батареей. Тайны закрытых комнат На первом этаже двух смежных домов на ул. Воинов-освободителей, 2/3 и бул. Меотида, 3/2 находятся нежилые помещения, через которые также проходят тепловые коммуникации. По информации департамента городского имущества Мариупольского горсовета, они приватизированы частными лицами. Некоторые из них используются для коммерческих целей. Но несколько помещений, каждое площадью порядка 100 кв. м, которые также принадлежат частным лицам, закрыты уже много лет. Доступа к ним не имеет даже балансодержатель ЖКП «Азовжилкомплекс». «Начисления за централизованное отопление на них не производятся, так как нет данных об их собственниках», – сообщили нам в «Мариупольтеплосети». В департаменте городского имущества есть сведения о физических лицах, которые приватизировали эти помещения в 2006 и 2008 годах, кому они были проданы впоследствии – неизвестно. Жильцы подсчитали, что каждая квартира двух смежных домов ежемесячно оплачивает несколько сотен гривен за неучтенные квадратные метры запертых комнат, и закрывать на это глаза не собираются. Они намерены обратиться к городскому голове с просьбой помочь им провести полное обследование отопительных коммуникаций и встроенных помещений в доме.

Елена Уланова, фото Евгения Носенко