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Суббота, 11 февраля 2017 года, № 14


Кому повысят пенсии в 2017 году?

Средний размер пенсии в 2017 году вырастет с 1900 грн до 2001 грн. За счет осовременивания выплат пять миллионов пенсионеров получат надбавку, в среднем 300 гривен.

Осовременивание пенсий – это ее пересчет с учетом средней зарплаты за последние три года. То есть в 2017 году для расчета берутся средние заработки за 2014-2016 годы. Размер зарплаты умножат на личный трудовой коэффициент пенсионера, учитывающий заработок и стаж. Осовременивание коснется пенсионеров, которые сейчас получают 1400 – 4000 грн, сообщает «Сегодня».

В этом году также пройдет индексация на 10,1%, за счет этого минимальная пенсия с 1 мая вырастет с 1247 грн до 1312 грн, а с 1 декабря – до 1373 грн. Однако индексация не коснется пенсионеров, которые получают больше минимальной пенсии и при этом продолжают работать. Для тех, кто получает пенсии в размере от 1300 грн до 5000 грн, индексация на 10,1% означает прибавку примерно 125 гривен (10,1% от минимальной пенсии). Выплаты не повысят и тем, у кого они не привязаны к прожиточному минимуму (госслужащие, журналисты, ученые и т.д.).

«Само повышение, конечно, плюс, но 300 гривен, на которые увеличат пенсии, – это слишком мало», – считает глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Другие эксперты полагают, что на существенное повышение пенсий в бюджете нет денег, а включение печатного станка грозит инфляцией на уровне 20-25%.

В правительстве рассчитывают покрыть доплаты за счет дополнительных поступлений от соцвзноса.

В Кабмине хотят обязать всех работающих украинцев платить единый социальный взнос (ЕСВ), 82,5% суммы этого налога идет на пенсионное страхование.

Также планируется запустить второй уровень системы – накопительный. Помимо ЕСВ, гражданам придется платить еще один налог (от 2 до 7% от зарплаты). Запускать данную реформу предполагали в 2017 году, но старт отложили из-за отсутствия гарантий, что деньги не обесценятся.

Соб. инф.  


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