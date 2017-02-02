Суббота, 11 февраля 2017 года, № 14 Блог Юлии Франжевой

За гранью нищеты С нового года размер минимальной зарплаты повысили вдвое – до 3200 грн. но этот «праздник правительственной щедрости» прошел мимо украинских пенсионеров: в декабре минимальная пенсия повысилась всего на 10%, до 1247 грн – таков размер установленного прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Столь мизерное повышение социальных стандартов не компенсирует стремительного падения доходов населения на фоне резкого удорожания товаров и услуг. В Украине на минимальную пенсию живут, а точнее, выживают почти 400 тыс. пенсионеров, меньше 1500 грн получают около 6 млн человек – это около половины от общего числа пенсионеров. В долларовом эквиваленте минимальная пенсия украинца составляет 45 у.е. в месяц, то есть 1,5 доллара в день. С учетом стандартов ООН, по которым черта бедности предусматривает 5 долларов в день, большинство украинских пенсионеров оказались втрое беднее бедных. На эту пенсию невозможно полноценно питаться, не говоря уже о потребностях в одежде, обуви, лекарствах и т.д. Чтобы приобрести новую шубу, пальто или сапоги, придется копить деньги годами. О покупке мебели и бытовой техники, затратах на культурный отдых при таких доходах лучше вообще не мечтать. Если бы не жилищная субсидия, то минимальной пенсии не хватало бы даже на оплату коммуналки, как минимум вдвое ее превосходящей. Плохое питание и отсутствие необходимого лечения неуклонно сокращают жизнь украинцев. Утверждение прожиточного минимума в нашей стране всегда было формальностью, этот показатель рассчитывается исходя то ли из возможностей бюджета, то ли из «щедрот» правящих кругов, но никогда не учитывал реальных потребностей. Для сравнения, у белорусов прожиточный минимум больше в полтора раза, а в Польше, к примеру, он подразделяется на две категории: биологический уровень выживания (541 злотый, или 3493 гривны) – чисто теоретическая черта крайней нищеты, за пределами которой считается невозможной никакая жизнь, только медленное вымирание, и социальный (1058 злотых, или 6830 гривен), который является тем самым прожиточным минимумом, берущимся за основу при расчете зарплат и пенсий.