Суббота, 11 февраля 2017 года, № 14 Публично о личном с Николаем Пожогиным

Попробуйте заставить Рембрандта Изящество в тренде. Пластику и плавность линий балерин может подчеркнуть только женщина-фотограф.



Фотограф Дарья Никончук своим творчеством подтверждает, что не напрасно художественная фотография почти полвека признана изобразительным искусством Сегодня гость нашей рубрики – фотограф и счастливый человек Дарья Никончук. Счастливый, потому что имеет возможность заниматься любимым делом – фотографией – и не скрывает своего увлечения красотой мира. Счастливый, потому что перфекционист, но четко осознает, что требовательным нужно быть прежде всего к себе. Счастливый, потому что смогла наполнить счастьем семейный очаг и обеспечить комфорт и уют домочадцам. Мы встретились с Дарьей на выставке, которая сейчас открыта в Центре современного искусства имени Архипа Куинджи. Автор назвала ее «Балет». А наш разговор, естественно, начался с того, как Дарья пришла к фотографии. Фотогамбит Был период в моей жизни, когда я осознала, что иду не туда, куда хочется, показалось, что не к тому берегу тянется моя душа. Наступил какой-то кризис, и я бросила аспирантуру ПГТУ, купила фотоаппарат и пошла на улицу. Когда начала фотографировать, притом что никогда не училась этому, поняла, что мне нужно профессиональное общение. Так я пришла в фотоклуб «Берег» к Юрию Филину. В общем, не заметила, как стала фотографом. Мне нравилось, я снимала, потом это переросло в хобби, а хобби стало профессией. Возможность выбора На каком-то этапе, уже после участия в трех выставках, поняла, что мне комфортнее быть независимой. Потому в последнее время я сама себе проводник в творчестве. Была у меня и своя студия, но я ее закрыла. И сегодня, если мне нужны студийные съемки, арендую мастерскую, выбираю подходящую и там работаю. А летом так вообще не надо никакой студии. О «Балете» У меня всегда была цель – снять то, чем восторгаюсь с детства. Сколько себя помню, всегда замирала при виде балерин: обычно восхищаются тем, чего не умеют. Так вот, танцевать я никогда не умела – у нас в городе не было возможности обучиться искусству балета. В детстве пуанты и пачки видела только по телевизору. Поэтому у меня до сих пор благоговейное отношение к балеринам. Я долго искала нужные мне образы. К сожалению, мариупольские юные танцовщицы из коллективов художественной самодеятельности «недотягивали» до типажа. Поэтому я поехала в большой город, где есть академические театры, в которых профессиональные и, главное, грациозные балерины. Снимки делались в течение двух лет, и на выставке только часть работ. Мне необходимо было показать, что сделано, поделиться со всеми. Фото для всех Я бы очень хотела, чтобы родители привели на выставку девочек, возможно, и мальчишки заинтересуются. Очень хочу, чтобы детей оторвали от компьютеров: сама мама и знаю, каково это – видеть свое чадо уткнувшимся в компьютер. Сегодня такая доступность гаджетов, что, кажется, они повсеместны – в кармане, на кровати, даже под столом. Если бы я была маленькой девочкой и меня сюда привели, я маму на следующий день заставила бы отвести меня на танцы. Конечно, я никому не желаю стать профессиональной балериной – это адский труд. Но хочу, чтобы дети больше времени проводили в движении, занимались своим телом – физкультурой, подвижными играми. Вторая цель – это взрослая аудитория, потому что не все у нас в городе видели балерин. Нужно показать эту красоту, грацию и гармонию. Жанр ню У меня было много увлечений – анималистика, натюрморты. Портреты – не мое. Я начала снимать девушек. Показываю красоту женского тела, и, как женщине-фотографу, девушки мне доверяют. Сейчас для этого жанра серьезно ужесточили правила, даже в социальных сетях. Поэтому ничего толком не покажешь: я считаю, что если закрыть квадратиками «пикантности», то пропадает все очарование женского тела. Представьте, если бы Рембрандта заставили закрасить грудь Данаи…

