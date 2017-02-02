Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 10 февраля 2017 года, Пятница
Аромат, отделяющий день от ночи
Вооружены технологиями и очень эффективны
В Стране восходящего солнца
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Попробуйте заставить Рембрандта

Суббота, 11 февраля 2017 года, № 14

Публично о личном с Николаем Пожогиным

Попробуйте заставить Рембрандта

Изящество в тренде. Пластику и плавность линий балерин может подчеркнуть только женщина-фотограф.

Фотограф Дарья Никончук своим творчеством подтверждает, что не напрасно художественная фотография почти полвека признана изобразительным искусством

Сегодня гость нашей рубрики – фотограф и счастливый человек Дарья Никончук. Счастливый, потому что имеет возможность заниматься любимым делом – фотографией – и не скрывает своего увлечения красотой мира. Счастливый, потому что перфекционист, но четко осознает, что требовательным нужно быть прежде всего к себе. Счастливый, потому что смогла наполнить счастьем семейный очаг и обеспечить комфорт и уют домочадцам.

Мы встретились с Дарьей на выставке, которая сейчас открыта в Центре современного искусства имени Архипа Куинджи. Автор назвала ее «Балет». А наш разговор, естественно, начался с того, как Дарья пришла к фотографии.

Фотогамбит

Был период в моей жизни, когда я осознала, что иду не туда, куда хочется, показалось, что не к тому берегу тянется моя душа. Наступил какой-то кризис, и я бросила аспирантуру ПГТУ, купила фотоаппарат и пошла на улицу.

Когда начала фотографировать, притом что никогда не училась этому, поняла, что мне нужно профессиональное общение. Так я пришла в фотоклуб «Берег» к Юрию Филину. В общем, не заметила, как стала фотографом. Мне нравилось, я снимала, потом это переросло в хобби, а хобби стало профессией.

Возможность выбора

На каком-то этапе, уже после участия в трех выставках, поняла, что мне комфортнее быть независимой. Потому в последнее время я сама себе проводник в творчестве. Была у меня и своя студия, но я ее закрыла. И сегодня, если мне нужны студийные съемки, арендую мастерскую, выбираю подходящую и там работаю. А летом так вообще не надо никакой студии.

О «Балете»

У меня всегда была цель – снять то, чем восторгаюсь с детства. Сколько себя помню, всегда замирала при виде балерин: обычно восхищаются тем, чего не умеют. Так вот, танцевать я никогда не умела – у нас в городе не было возможности обучиться искусству балета. В детстве пуанты и пачки видела только по телевизору. Поэтому у меня до сих пор благоговейное отношение к балеринам.

Я долго искала нужные мне образы. К сожалению, мариупольские юные танцовщицы из коллективов художественной самодеятельности «недотягивали» до типажа. Поэтому я поехала в большой город, где есть академические театры, в которых профессиональные и, главное, грациозные балерины.

Снимки делались в течение двух лет, и на выставке только часть работ. Мне необходимо было показать, что сделано, поделиться со всеми.

Фото для всех

Я бы очень хотела, чтобы родители привели на выставку девочек, возможно, и мальчишки заинтересуются. Очень хочу, чтобы детей оторвали от компьютеров: сама мама и знаю, каково это – видеть свое чадо уткнувшимся в компьютер. Сегодня такая доступность гаджетов, что, кажется, они повсеместны – в кармане, на кровати, даже под столом.

Если бы я была маленькой девочкой и меня сюда привели, я маму на следующий день заставила бы отвести меня на танцы. Конечно, я никому не желаю стать профессиональной балериной – это адский труд. Но хочу, чтобы дети больше времени проводили в движении, занимались своим телом – физкультурой, подвижными играми.

Вторая цель – это взрослая аудитория, потому что не все у нас в городе видели балерин. Нужно показать эту красоту, грацию и гармонию.

Жанр ню

У меня было много увлечений – анималистика, натюрморты. Портреты – не мое. Я начала снимать девушек. Показываю красоту женского тела, и, как женщине-фотографу, девушки мне доверяют. Сейчас для этого жанра серьезно ужесточили

правила, даже в социальных сетях. Поэтому ничего толком не покажешь: я считаю, что если закрыть квадратиками «пикантности», то пропадает все очарование женского тела. Представьте, если бы Рембрандта заставили закрасить грудь Данаи…

  


Другие новости выпуска № 14 от 11 февраля 2017 года
  • Обогреть как липку /
  • Два управления Пенсионного фонда вместо четырех /
  • В городе появится новый маршрут /
  • Курс на кадровый резерв /
  • Удар по бизнесу /
  • Кому повысят пенсии в 2017 году? /
  • За гранью нищеты / Блог Юлии Франжевой
  • Алексей Белый осудил блокаду Донбасса /
  • Семинары для заинтересованных /
  • Госпитально-гериатрическое отделение переехало /
  • Почему задержали стипендии? /
  • Степан Махсма ответит на вопросы жителей /
  • Попробуйте заставить Рембрандта / Публично о личном с Николаем Пожогиным
  • На слуху: значимые события недели /
  • План мероприятий /

     

    		•

    Архив выпусков
    Февраль 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728
    год:   месяц:


    Топ новости


    Обогреть как липку
    Почему мариупольцы платят за холод в квартирах и чужие помещения? Подробнее...


    Первый пошел!
    В центре города убрали уродливый киоск, дело за следующими Подробнее...


    Восстановление Сартаны
    Жители поселка приходят в себя после двух последних обстрелов Подробнее...


    Вооружены технологиями и очень эффективны
    В чем уникальность Единого аналитического сервисного центра полиции Донецкой области: взгляд изнутри Подробнее...


    В помощь жителям Авдеевки
    Металлурги отправили гуманитарный груз в постоянно обстреливаемый город Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования