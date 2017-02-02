Четверг, 9 февраля 2017 года, № 13

Город спорта с Александром Куртовым



«Мариуполь» – в суперлиге!

Наша ватерпольная команда вошла в четверку клубов, которые будут бороться за медали чемпионата страны

5 февраля завершился второй тур чемпионата Украины по водному поло. В плавательном бассейне «Нептун» пять команд разыграли четыре места в суперлиге.

Еще до начала соревнований было понятно, что два места достанутся бесспорным лидерам нынешнего чемпионата – львовскому «Динамо» и сборной Харьковской области (ранее известной как «Слобожанец»). Поэтому за оставшиеся два места ожесточенная борьба развернулась между «Мариуполем», сборной Киевской области и представителями Харьковского технического университета (ХПИ НТУ).

Мариупольцы два матча проиграли: 3:13 львовянам и 7:11 сборной Харьковской области, два выиграли: 8:6 у сборной Киевщины и 9:6 у ХПИ НТУ. В итоге заняли третью строчку в турнирной таблице и место в суперлиге. Четвертое досталось техуниверситету.

Ну а сборной Киевской области придется продолжать чемпионат в высшей лиге. Вместе с семью молодежными клубами (игроки 1999 года рождения и моложе) ей предстоит разыгрывать места с пятого по двенадцатое. К слову, в числе молодежной семерки – команды из Киева, Львова, Днепра, Одессы, Харькова, а также представители мариупольской КДЮСШ «Меотида».

Президент Мариупольской городской федерации водного поло Александр Обединский так прокомментировал итоги тура: «Наша команда хорошо подготовилась и добилась поставленной задачи. Проявив характер и показав хорошую игру, «Мариуполь» заслуженно прошел в суперлигу, с чем я его поздравляю. Но главная борьба впереди – четыре тура и игры плей-офф.

Должен сказать, что судьи и представители команд отметили хорошую организацию проведения турнира в Мариуполе. Отдельная благодарность за это начальнику городского управления физической культуры и спорта Давиду Табатадзе, директору КУ КДЮСШ «Атлетик» Дмитрию Тимонову. И конечно же, начальнику Донецкого облуправления физической культуры и спорта Владимиру Мыцыку, который пришел в бассейн поддержать команду во время матча с харьковским техуниверситетом.

Светлана Кузминская