Четверг, 9 февраля 2017 года, № 13

Город спорта с Александром Куртовым



Когда дождь лыжам не помеха

Фото Юрия Фокина. В погоне за «серебром». Занявший второе место Виктор Сухина атакует контрольные ворота.





На старт соревнований вышли и старт и млад: разница в возрасте участников составила 74 года

В минувшую субботу на склонах центра отдыха и спорта «Аляска» состоялся чемпионат Мариуполя по горным лыжам и сноуборду. Несмотря на дождь, который то усиливался, то ослабевал, самые стойкие любители спускаться с ветерком с горы собрались, чтобы определить сильнейших в двух дисциплинах. Организаторы, вопреки непогоде, постарались на славу, подготовив склон, на котором даже в таких экстремальных условиях можно было комфортно соревноваться.

Дистанция, одинаковая для горнолыжников и сноубордистов, протяженностью 400 метров и перепадом высот 60 метров включала 15 контрольных ворот. В соревнованиях горнолыжников в дисциплине слалом-гигант выступало 47 участников. Самые юные – Мария Стремовская и Лев Попов, им только по 5 лет. Самый старший участник – известная мариупольская легкоатлетка Люся Алексеева, ей 79. В абсолютном зачете по сумме двух попыток лучший результат (46,77 секунды) показал один из сильнейших украинских горнолыжников-любителей Максим Лесовой. Вторым финишировал Виктор Сухина, замкнул тройку призеров Валерий Глагольев. Пятое место у Андрея Стремовского, отца пятилетней Марии. И в следующей дисциплине, сноуборде, Андрей преуспел: среди 13-ти участников он оказался самым быстрым (также по сумме двух попыток). На втором месте Роман Будько, третье занял Руслан Газанфаров.