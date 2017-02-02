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Виталий Болдырев: «В сборной области только мариупольцы»
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Четверг, 9 февраля 2017 года, № 13

Город спорта с Александром Куртовым

Виталий Болдырев: «В сборной области только мариупольцы»

Во главе с лидером. На показательных выступлениях мариупольские мастера ушу равнялись на Анну Терещенко (крайняя слева).

Совсем скоро спортсмены отправятся на чемпионат Украины по ушу

Не так много найдется видов спорта, в которых мариупольцы достигли таких значительных успехов, как в ушу. В нашем городе уже давно и очень плодо­творно трудится один из лучших в Украине специалистов ушу-таолу (формальные упражнения. – Ред.), заслуженный тренер Украины Виталий Болдырев. Самая талантливая и титулованная его воспитанница, мастер спорта международного класса Анна Терещенко уже в течение ряда лет успешно защищает цвета нашей страны на крупнейших международных соревнованиях, являясь чемпионкой Европы и призером чемпионата мира. В минувшую субботу в спортзале мариупольской ОШ №68 прошел чемпионат Донецкой области среди юниоров. О его результатах, а также о перспективах развития этого вида спорта в нашем регионе «Ильичевцу. Город» рассказал главный тренер сборной Донецкой области Виталий Болдырев.

– Эти соревнования являются отборочными, кто войдет в сборную области?

– Для участия в чемпионате Украины сборная области будет сформирована по итогам этих соревнований. Сам чемпионат пройдет в Броварах с 21-го по 26 февраля. В состав сборной войдет 21 спортсмен. До турнира осталось совсем немного времени, поэтому проведем учебно-тренировочный сбор на базе 68-й школы, где есть условия для занятий.

В этот раз в сборной только представители нашего города. Есть достойные спортсмены в Енакиево, Ясиноватой, Макеевке, Донецке, но приехать к нам через линию разграничения им не удалось. Жаль, конечно. В Артемовске популярен раздел ушу, который называется саньда, это поединки. В Краматорске ушу вообще не развивается.

– Как проходит финансирование вашего вида спорта?

– В основном из средств областного спортуправления. Кстати, на наших соревнованиях побывал его начальник Владимир Мыцык. Он высоко оценил успехи мариупольских спортсменов и пообещал, что наше участие в февральском чемпионате Украины, а это проезд в оба конца, питание и проживание, будет полностью профинансировано из средств областного управления. Так что нам остается только тренироваться и постараться выступить как можно лучше, достойно представить нашу область на всеукраинском форуме.

– Кто задавал тон на этом областном чемпионате?

– В лидерах – все знакомые фамилии. Пятнадцатилетняя Дарина Шульга уже может считаться опытной спортсменкой. Она призер чемпионатов Украины, завоевывала награды на чемпионате Европы. Из подающих надежды отмечу Дмитрия Гладущенко, он стал абсолютным победителем областного чемпионата среди спорт­сменов возрастом 12-14 лет. У него есть реальные шансы попасть на пьедестал почета в Броварах. Порадовала меня 12-летняя Влада Нестеренко, она также стала абсолютной чемпионкой Донецкой области, выиграв соревнования без оружия, с мечом и пикой.

– Расскажите о предстоящем чемпионате Украины. Какие регионы задают тон в ушу в нашей стране?

– Это прежде всего Киевская область, Запорожская, Одесская и, надеюсь, наша, Донецкая. Хотя бороться за победу в командном зачете нам будет трудно.

 

 

 

  


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