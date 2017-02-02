Четверг, 9 февраля 2017 года, № 13





Мариупольская модель снялась в клипе известного ливанского певца







Мариупольчанка Яна Равликовская стала главной героиней клипа «Yalla Ghelli» арабского музыканта Халила Абу Обейда.

Съемки музыкального ролика проходили в Киеве, этому предшествовал кастинг с участием украинских красавиц. Главную героиню выбирали долго, и повезло Яне Равликовской. «Не зря говорят, что в моей внешности есть что-то восточное», – отмечает Яна.

Он, она и Киев

Клип снимали в конце 2016 года в Киеве, на нескольких локациях, готовый ролик в январе был выложен на YouTube.

«Это песня о любви, глазах, красоте. Рабочий процесс был в радость благодаря нашей ­команде. На одной из локаций мне пришлось сесть на руль велосипеда. А заданием Халила было везти меня по набережной, по узкому парапету, одно неловкое движение – и мы могли бы упасть в воду… Не помню, когда в последний раз я так смеялась», – вспоминает Яна.

Красота спасет мир

В дальнейшем девушка планирует продолжить сниматься в клипах, а также представлять Украину на различных конкурсах красоты. В 2015 году Яна стала победительницей конкурса красоты «Принцесса мира – 2015» (Princess of the globe – 2015). В 2014-м мариупольская красавица была участницей конкурса «Мисс Украина – 2014» и завоевала титул «Мисс International – 2014», что позволило ей отправиться на мировой конкурс в Токио.

Халил Абу Обейд – молодой талантливый ливанский композитор, аранжировщик, поэт и певец. Входит в тридцатку самых красивых арабских мужчин.

Анастасия Дмитракова