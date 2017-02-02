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Четверг, 9 февраля 2017 года, № 13
Городская афиша
Донецкий академический областной драматический театр, Мариуполь
Театральная площадь, 1, т. кассы (0629) 34-56-63
10 февраля, 18:00 – «С приветом, твои тараканы!» (О. Богаев), комната смеха в одном действии. Режиссер-постановщик – Анатолий Левченко.
11 февраля, 12:00 – «Красная Шапочка и серы...е волк...и» (К. Добров), веселые приключения в 2-х частях. Режиссер-постановщик – Анжелика Добрунова.
11 февраля, 18:00 – «За двумя зайцами» (М. Старицкий), комедия в двух частях. Режиссер-постановщик – Анжелика Добрунова.
12 февраля, 12:00 – «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (по мотивам повести А. Толстого и пьесы А. Шапиро), музыкальная сказка в 2-х частях. Режиссер-постановщик — Анатолий Левченко.
12 февраля, 18:00 – «Завещание Дон-Жуана» (А. Крым), лирическая комедия в 2-х частях. Режиссер-постановщик – Сергей Мусиенко.
16 февраля, 18:00 – «Алые паруса» (М. Непряхин), музыкальная фантазия в двух частях по мотивам повести А. Грина. Режиссер-постановщик – Станислав Непряхин.
Городской дворец культуры «Чайка»
(пр. Лунина, 71, т. (0629) 37-81-88)
10 февраля, 17:00 – мастер-класс по сценической прическе от народного театра оригинального жанра «Комиксы».
11 февраля, 13:00 – заседание клуба любителей украинской песни и традиций.
11 февраля, 17:00 – ко Дню святого Валентина: «Ах как хочется влюбиться!» – песенный конкурс влюбленных пар в клубе «Встреча».
12 февраля, 11:00 – заседание клуба любителей театрального искусства.
12 февраля, 17:00 – в клубе «Кавер Тайм» – подготовка к Всеукраинскому фестивалю рок-музыки.
Дворец металлургов
(пр. Металлургов, 150, т. (0629) 47-31-74)
11 февраля, 11:00 – «Не верьте звездам», развлекательная программа в клубе «Ветеран».
15, 16 и 17 февраля, 13:00 и 16:00 – «Вам, ветераны-ильичевцы» – праздничный концерт к 120-летию комбината имени Ильича.
Городской Дворец культуры
(ул. Азовстальская,13, т. (0629) 22-12-54)
10 февраля, 15:00 – заседание клуба любителей шахматного искусства «Паламед».
11 февраля, 13:00 – заседание англоязычного клуба.
12 февраля, 16:00 – заседание музыкального клуба «Мариуполь-Дикси».
12 февраля, 17:00 – ко Дню влюбленных: творческий отчет народного театра песни «Forte music» – «7 лет любви».
Дворец культуры «Молодежный»
(ул. Харлампиевская, 17/25, т. (0629) 33-12-12)
11 февраля, 12:00 – торжественное открытие XI Всеукраинского фестиваля фотоклубов.
11 февраля, 14:00 – ретродискотека «В ритме молодости».
11 февраля, 17:00 – киевский дуэт «Sonoro», проект «Таланты Мариуполя и таланты в Мариуполе».
12 февраля, 12:00 – благотворительный концерт в поддержку Влада Цимбала.
Мариупольский театр кукол
(пр. Мира, 37, т. (0629) 40-77-33, 098-308-45-95)
11 февраля, 11:00 – спектакль «Три веселых пятачка».
12 февраля, 11:00 – спектакль «Белоснежка и семь гномов».
Платформа «ТЮ»
(ул. Митрополитская, 19)
10 февраля, 19:00 – показ документального фильма Петра Армяновского «Володя, герой революции».
11 февраля, 17:00 – дискуссия с участием Петра Армяновского «Искусство перформанса и протесты. Личный опыт».