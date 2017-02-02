Четверг, 9 февраля 2017 года, № 13

Городская афиша Донецкий академический областной драматический театр, Мариуполь Театральная площадь, 1, т. кассы (0629) 34-56-63 10 февраля, 18:00 – «С приветом, твои тараканы!» (О. Богаев), комната смеха в одном действии. Режиссер-постановщик – Анатолий Левченко. 11 февраля, 12:00 – «Красная Шапочка и серы...е волк...и» (К. Добров), веселые приключения в 2-х частях. Режиссер-постановщик – Анжелика Добрунова. 11 февраля, 18:00 – «За двумя зайцами» (М. Старицкий), комедия в двух частях. Режиссер-постановщик – Анжелика Добрунова. 12 февраля, 12:00 – «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (по мотивам повести А. Толстого и пьесы А. Шапиро), музыкальная сказка в 2-х частях. Режиссер-постановщик — Анатолий Левченко. 12 февраля, 18:00 – «Завещание Дон-Жуана» (А. Крым), лирическая комедия в 2-х частях. Режиссер-постановщик – Сергей Мусиенко. 16 февраля, 18:00 – «Алые паруса» (М. Непряхин), музыкальная фантазия в двух частях по мотивам повести А. Грина. Режиссер-постановщик – Станислав Непряхин. Городской дворец культуры «Чайка» (пр. Лунина, 71, т. (0629) 37-81-88) 10 февраля, 17:00 – мастер-класс по сценической прическе от народного ­театра оригинального жанра «Комиксы». 11 февраля, 13:00 – заседание клуба любителей украинской песни и традиций. 11 февраля, 17:00 – ко Дню святого Валентина: «Ах как хочется влюбиться!» – песенный конкурс влюбленных пар в клубе «Встреча». 12 февраля, 11:00 – заседание клуба любителей театрального искусства. 12 февраля, 17:00 – в клубе «Кавер Тайм» – подготовка к Всеукраинскому фестивалю рок-музыки. Дворец металлургов (пр. Металлургов, 150, т. (0629) 47-31-74) 11 февраля, 11:00 – «Не верьте звездам», развлекательная программа в клубе «Ветеран». 15, 16 и 17 февраля, 13:00 и 16:00 – «Вам, ветераны-ильичевцы» – праздничный концерт к 120-летию комбината имени Ильича. Городской Дворец культуры (ул. Азовстальская,13, т. (0629) 22-12-54) 10 февраля, 15:00 – заседание клуба любителей шахматного искусства «Паламед». 11 февраля, 13:00 – заседание англо­язычного клуба. 12 февраля, 16:00 – заседание музыкального клуба «Мариуполь-Дикси». 12 февраля, 17:00 – ко Дню влюбленных: творческий отчет народного театра песни «Forte music» – «7 лет любви». Дворец культуры «Молодежный» (ул. Харлампиевская, 17/25, т. (0629) 33-12-12) 11 февраля, 12:00 – торжественное открытие XI Всеукраинского фестиваля фотоклубов. 11 февраля, 14:00 – ретродискотека «В ритме молодости». 11 февраля, 17:00 – киевский дуэт «Sonoro», проект «Таланты Мариуполя и таланты в Мариуполе». 12 февраля, 12:00 – благотворительный концерт в поддержку Влада Цимбала. Мариупольский театр кукол (пр. Мира, 37, т. (0629) 40-77-33, 098-308-45-95) 11 февраля, 11:00 – спектакль «Три веселых пятачка». 12 февраля, 11:00 – спектакль «Бело­снежка и семь гномов». Платформа «ТЮ» (ул. Митрополитская, 19) 10 февраля, 19:00 – показ докумен­тального фильма Петра Армяновского ­«Володя, герой революции». 11 февраля, 17:00 – дискуссия с участием Петра Армяновского «Искусство перформанса и протесты. Личный опыт».