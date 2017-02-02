Четверг, 9 февраля 2017 года, № 13





В Стране восходящего солнца





Япония стала ближе. Некоторым посетителям выставки «По следам самураев» удалось войти в образ.





Мариупольцам предлагают погрузиться в японскую культуру

2017-й объявлен годом Японии в Украине, в рамках его проведения в первые дни февраля в Мариупольском краеведческом музее открылась выставка «По следам самураев».

Она знакомит с традициями этой удивительной и загадочной страны, образцами каллиграфии, изобразительного искусства. В экспозиции представлены также атрибуты самураев, их облачение, оружие и многое другое. А еще в музее можно увидеть предметы быта, традиционную одежду, куклы, здесь же воссоздан фрагмент комнаты японца.

Посетителям предлагают сфотографироваться в тантамареске (специальный стенд для фотосъемки с отверстием для лица) в образе японского воина.

Инициатором выставки является мариупольский клуб любителей японской культуры и его председатель Илона Архангельская. По ее словам, представленная экспозиция собиралась в течение десяти лет, внесли свой вклад и жители Мариуполя и других городов. Например, коллекцию семейных гербов и образцы каллиграфии предоставил украинско-японский центр Киевского политехнического. Активное участие в открытии приняли спортивные организации, в частности региональная ассоциация боевых искусств и спорта.

Выставка «По следам самураев» продлится до середины апреля и завершится фестивалем японской культуры, анонсируют организаторы. Посетив музей, вы получите массу положительных эмоций.

Соб. инф.