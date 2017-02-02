Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 9 февраля 2017 года, Четверг
К 120-летию меткомбината имени Ильича выпущена марка
Первый пошел!
120 огненных лет
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / В Стране восходящего солнца

Четверг, 9 февраля 2017 года, № 13


В Стране восходящего солнца
Япония стала ближе. Некоторым посетителям выставки «По следам самураев» удалось войти в образ.

Мариупольцам предлагают погрузиться в японскую культуру

2017-й объявлен годом Японии в Украине, в рамках его проведения в первые дни февраля в Мариупольском краеведческом музее открылась выставка «По следам самураев».

Она знакомит с традициями этой удивительной и загадочной страны, образцами каллиграфии, изобразительного искусства. В экспозиции представлены также атрибуты самураев, их облачение, оружие и многое другое. А еще в музее можно увидеть предметы быта, традиционную одежду, куклы, здесь же воссоздан фрагмент комнаты японца.

Посетителям предлагают сфотографироваться в тантамареске (специальный стенд для фотосъемки с отверстием для лица) в образе японского воина.

Инициатором выставки является мариупольский клуб любителей японской культуры и его председатель Илона Архангельская. По ее словам, представленная экспозиция собиралась в течение десяти лет, внесли свой вклад и жители Мариуполя и других городов. Например, коллекцию семейных гербов и образцы каллиграфии предоставил украинско-японский центр Киевского политехнического. Активное участие в открытии приняли спортивные организации, в частности региональная ассоциация боевых искусств и спорта.

Выставка «По следам самураев» продлится до середины апреля и завершится фестивалем японской культуры, анонсируют организаторы. Посетив музей, вы получите массу положительных эмоций.

 

 

 

 

Соб. инф.  


Другие новости выпуска № 13 от 9 февраля 2017 года
  • Первый пошел! /
  • К чему приведет блокада Донбасса? /
  • К 120-летию меткомбината имени Ильича выпущена марка /
  • Простая арифметика / Говорит главред
  • Аллея в память о народном директоре /
  • Партнерство с USAID продолжится /
  • В Мариуполе построят зерноперегрузочный комплекс /
  • Обратная связь с Татьяной Мацковой /
  • Дома сартанцев восстановлены /
  • Виталий Болдырев: «В сборной области только мариупольцы» / Город спорта с Александром Куртовым
  • Когда дождь лыжам не помеха / Город спорта с Александром Куртовым
  • «Мариуполь» – в суперлиге! / Город спорта с Александром Куртовым
  • Мариупольская модель снялась в клипе известного ливанского певца /
  • В Стране восходящего солнца /
  • Многоцветье имен / Pro-творчество с Николаем Пожогиным
  • Мариупольский подход / Блог Владимира Щербакова
  • Горожане об уличной МАФии /
  • TAYANNA и «Сальто Назад» вышли в финал /
  • «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним…» /
  • Аромат, отделяющий день от ночи / Вкусно живем с Татьяной Мацковой
  • Родила и сбежала /
  • Городская афиша /

     

    		•

    Архив выпусков
    Февраль 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728
    год:   месяц:


    Топ новости


    Первый пошел!
    В центре города убрали уродливый киоск, дело за следующими Подробнее...


    Восстановление Сартаны
    Жители поселка приходят в себя после двух последних обстрелов Подробнее...


    Вооружены технологиями и очень эффективны
    В чем уникальность Единого аналитического сервисного центра полиции Донецкой области: взгляд изнутри Подробнее...


    В помощь жителям Авдеевки
    Металлурги отправили гуманитарный груз в постоянно обстреливаемый город Подробнее...


    Футбольная академия вступает в игру
    Перед первым официальным матчем ее воспитанникам вручили новую форму Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования