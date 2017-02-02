Четверг, 9 февраля 2017 года, № 13

Обратная связь с Татьяной Мацковой Делитесь с нами новостями, замечаниями, мнениями. Отправляйте SMS на номер 067-172-89-66 или на почту pressa@mtv.pics Спасибо за чистые подъезды Объединение совладельцев многоквартирного дома «Черемушки-4» выражает искреннюю благодарность координатору «Зеленого центра» Сергею Васильевичу Магере за организацию и проведение конкурса «Чистый подъезд». На протяжении многих лет мы самостоятельно как могли поддерживали чистоту наших подъездов, а благодаря вашей помощи у нас появился новый инвентарь, дополнительные моющие средства и коврики, которые сделают наш дом еще более уютным. Участие в столь значимом для наших жителей конкурсе было бы невозможным без Николая Александровича Агафонова и Валентины Николаевны Беридзе. Мы искренне желаем вам и коллективу общественного союза «Зеленый центр Метинвест» реализации множества успешных проектов. С уважением, председатель правления ОСМД «Черемушки-4» Валентина Губская Чем вызвано долгое ожидание маршрутки? С наступлением холодов вопрос долгого ожидания автобусов становится особенно острым. Когда столбик термометра опускается до –11, стоять полчаса на остановке совсем не в радость. Зимой ситуация с маршрутками усугубляется их постоянными поломками, да и кажется, что на рейс выходит меньшее количество единиц транспорта. Особенно сложно бывает добраться до Кальмиусского района. Водители автобусов №108 явно дисциплиной не отличаются. Мало того что в самих автобусах ужасно холодно, так еще и ждать приходится по полчаса – и это в лучшем случае. Например, 27 января доехать на работу вообще оказалось проблемой. Простояв уйму времени на остановке, я наконец дождалась злосчастный 108-й, но влезть в переполненный салон не смогла. В итоге пришлось 20 минут идти пешком на остановку другого автобуса. Мариупольчанка Екатерина Дружкова По информации директора департамента транспорта и связи Мариупольского горсовета Василия Клата, на 108-м маршруте работает десять единиц транспорта. В «Мариупольавто», обслуживающем данный маршрут, так пояснили ситуацию: в тот день на линию не вышло два автобуса по причине неисправности, но проблемы были устранены, и отремонтированный транспорт начал возить пассажиров. Сейчас автобусы этого маршрута должны ходить с интервалом 12 минут. «Американские горки» или пандус? Недавно, прогуливаясь по центральной улице города, обратила внимание на необычный пандус. Неприятная находка ожидала меня перед кафе, расположенным недалеко от драматического театра. Там, с другой стороны от крутых ступенек, построен экстремальный пандус для людей с ограниченными возможностями или мам с колясками. Взобраться вверх по нему невозможно даже с посторонней помощью, не говоря уже о самостоятельном движении, а вот попытка скатиться вниз по крутому списку и вовсе может увенчаться серьезными травмами. И это в городе, который местная власть стремится сделать комфортным для всех! Разве фиктивные пандусы приближают его к этой цели? Зачем вообще надо было создавать пандус, который абсолютно не пригоден для пользования? Уважаемые бизнесмены, надо же иметь совесть! Толковый словарь описывает «пандус» как пологую дорожку для въезда, заменяющую лестницу, а не «черную горку» для сноубордистов. Жительница города Мария Здоровец