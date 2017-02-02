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Четверг, 9 февраля 2017 года, № 13


Дома сартанцев восстановлены

Успели до морозов. Благодаря оперативной помощи жителям поселка не придется мерзнуть в домах с разбитыми окнами.
Вместе быстрее. Работники меткомбината три дня помогали жителям пострадавших домов стеклить окна и менять шифер на крышах.

Общими усилиями последствия обстрела ликвидировали быстро

В рекордный трехдневный срок все 56 поврежденных во время последнего обстрела домостроений в Сартане были восстановлены. Напомним, греческий поселок дважды попал под обстрел 5 февраля. После первого обстрела ранним утром было повреждено 11 домостроений. Через несколько часов первичные восстановительные работы были выполнены, но в 23:00 того же дня в поселок снова прилетели снаряды, повредив еще несколько десятков жилых домов.

Восстанавливали Сартану все вместе: металлурги, представители городской власти, сотрудники ГСЧС, спасательной аварийно-­водолазной службы Мариупольского городского совета, коммунальщики, активисты-волонтеры.

Горький опыт

Мэр Мариуполя и генеральный директор меткомбината имени Ильича Юрий Зинченко посетили пострадавший поселок и подвели итоги совместной работы. Как отметил Юрий Зинченко, сработали быстро и четко, что свидетельствует о полном взаимодействии городской власти и градообразующих предприятий. «Мы приобрели опыт оказывать помощь, восстанавливать дома в кратчайшие сроки. Горький опыт. Но проделанная работа показывает, что мы научились очень быстро помогать людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах», – констатировал он. Юрий Зинченко также пообещал жителям Мариуполя и близлежащих поселков, что они никогда не останутся один на один со своей бедой.  «Мы всегда готовы помочь, если в этом возникает необходимость», – добавил генеральный директор меткомбината имени Ильича.

Требовалось остеклить 53 домо­владения, почти все из них взял на себя меткомбинат имени Ильича. За три дня было нарезано 174 квадратных метра стекла на 426 окон. Также комбинат поставил песок, кирпич, брус, профлист. Кроме того, принято решение заменить разбитые деревянные окна, не подлежащие восстановлению в некоторых домах, на металлопластиковые.

Благодаря тому, что на сегодня полностью выполнены работы по остеклению, замене аварийных кровель и устранены все критические повреждения, жители поселка Сартана встретили ухудшение погодных условий в теплых домах.

Спасибо за отзывчивость

Сартанцы благодарны сотрудникам меткомбината имени Ильича, которые работали в дождь и холод над остеклением окон, ремонтом их домов. «Если бы не металлурги, не знаем, что бы мы делали», – ­говорят люди.

«С первых минут меткомбинат имени Ильича предложил помощь строительными материалами, которых у нас не было, и выделил четыре бригады рабочих. В свою очередь Фонд развития Мариуполя своевременно поставил ту часть стройматериалов, которых не оказалось ни у нас, ни на комбинате, и быстро решил вопрос с подрядными организациями по производству и закупке металлопластиковых окон. Все вместе отработали как единый слаженный механизм», – сказал городской голова Вадим Бойченко. Он поблагодарил всех за доброту и отзывчивость, проявленные к своим землякам в трудные для них дни.

Во время осмотра восстановленных домов одна из жительниц поселка, чей дом также пострадал от обстрела, рассказала, что из-за мизерной пенсии не в состоянии оплачивать газ, чтобы отапливать двухэтажный дом, а из-за прописанных родственников, которые в нем не проживают, не может оформить субсидию. Вадим Бойченко пообещал одинокой пожилой женщине помочь разобраться с вопросом оформления субсидии, а Юрий Зинченко – выделить материальную помощь на время отопительного периода, чтобы она смогла отапливать дом и оплачивать квитанции за газ.

 


 

 

 

 

 

 

 

Елена Уланова, фото Евгения Носенко  


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