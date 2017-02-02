На государственном предприя­тии «Мариупольский морской торговый порт» построят современный зерноперегрузочный комплекс площадью около 20 тыс. кв. метров. Общий объем инвестиций составит около 1 млрд грн. Это будет самый крупный терминал на Азовском море. Строительство объекта начнется в ближайшее время, а пуск его первой части запланирован на август 2018 года.

Вчера в управлении порта был подписан контракт на поставку технологического оборудования для строительства комплекса. Подписи под документом поставили директор Мари­упольского морского торгового порта Александр Олейник и президент американо-канадской компании ABROOK INС Михаил Атрошенко. Поставщик оборудования был определен по результатам тендера в системе электронных закупок ProZorro.

Ввиду значимости данного события на мероприятие прибыли старший коммерческий атташе Посольства США в Украине Джеймс Линдли и городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Александр Олейник назвал заключение данного контракта зна­ковым событием как для порта, так и для Мариуполя в целом. По его словам, главная цель строительства зерноперегрузочного ком­плекса - диверсифицировать грузопотоки, сделать мариупольский порт более универсальным и конкуренто­способным. «Это хорошее начало, и у нас очень много проектов впереди, – подчеркнул Александр Олейник. – Привлечение инвестиций – это показатель того, что Мариуполь – развивающийся город».