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Четверг, 9 февраля 2017 года, № 13


В Мариуполе построят зерноперегрузочный комплекс

Фото Евгения Носенко. На старте. После экскурсии по акватории порта на буксире «Капитан Меркулов» Александр Олейник показал инвесторам место, которое готовится под строительство терминала.

Морской торговый порт делает ставку на агропромышленные грузы

На государственном предприя­тии «Мариупольский морской торговый порт» построят  современный зерноперегрузочный комплекс площадью около 20 тыс. кв. метров. Общий объем инвестиций составит около 1 млрд грн. Это будет самый крупный терминал на Азовском море. Строительство объекта начнется в ближайшее время, а пуск его первой части запланирован на август 2018 года.

Вчера в управлении порта был подписан контракт на поставку технологического оборудования для строительства комплекса. Подписи под документом поставили директор Мари­упольского морского торгового порта Александр Олейник и президент американо-канадской компании ABROOK INС Михаил Атрошенко. Поставщик оборудования был определен по результатам тендера в системе электронных закупок ProZorro. 

Ввиду значимости данного события на мероприятие прибыли старший коммерческий атташе Посольства США в Украине Джеймс Линдли и городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Александр Олейник назвал заключение данного контракта зна­ковым событием как для порта, так и для Мариуполя в целом. По его словам, главная цель строительства зерноперегрузочного ком­плекса - диверсифицировать грузопотоки, сделать мариупольский порт более универсальным и конкуренто­способным. «Это хорошее начало, и у нас очень много проектов впереди, – подчеркнул Александр Олейник. – Привлечение инвестиций – это показатель того, что Мариуполь – развивающийся город».

«Мы делаем твердый шаг на пути развития порта, позволяющий сохранить трудовые коллективы и обеспечить достойную зарплату для 3,5 тыс. работников, а также дополнительно создать 60 рабочих мест. Данное предприятие является социально активным и регулярно наполняет городской бюджет, – отметил Вадим Бойченко. – Нам вдвойне приятно, что наши американские партнеры не боятся вкладывать инвестиции в инфраструктуру Мариуполя – это позитивный сигнал для всего бизнес-сообщества. Мы хотим показать, что мы максимально открыты и прозрачны. Нам важно, чтобы наш город развивался».

 

 

Юлия Франжева, фото Евгения Носенко  


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