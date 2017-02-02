Четверг, 9 февраля 2017 года, № 13





К 120-летию меткомбината имени Ильича выпущена марка







О том, что в свет вышли почтовые марки, посвященные 120-летнему юбилею мариупольского металлургического гиганта, сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор меткомбината имени Ильича Юрий Зинченко.

«Выпуск юбилейной марки стал возможен благодаря программе «Власна марка» «Укрпошты», –написал генеральный директор. – Форма выпуска юбилейных марок – лист из девяти (3Г—3) марок».

Подготовлены три блока. Один из них с историческими, архивными фотографиями, рассказывающими о важных событиях из жизни предприятия. Есть марки с видами комбината, а есть с изображением основных видов продукции - проката, агломерата и так далее. Показан также производственный процесс по всем переделам.