Четверг, 9 февраля 2017 года, № 13

К чему приведет блокада Донбасса? Фото предоставлено пресс-службой ГУНП. В чем суть? Подобные блокаде акции не только не ведут к миру, но и осложняют и так накаленную обстановку в регионе.



В чем суть? Подобные блокаде акции не только не ведут к миру, но и осложняют и так накаленную обстановку в регионе.



Энергетическая катастрофа и снижение поступлений в бюджет – неизбежные последствия затянувшейся пиар-акции «блокадников» Продолжается блокада железнодорожного движения в Луганской и Донецкой областях. Активисты, которые называют себя ветеранами добровольческих батальонов «Донбасс» и «Айдар», таким образом протестуют против торговли с оккупированными территориями и блокируют грузовое железнодорожное сообщение с отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Участники блокады почти две недели не пропускают составы с добытым углем. На аварийный режим работы перешла Славянская ТЭС, без электричества рискует остаться вся Украина. Пострадают все, Мариуполь в том числе Безусловно, это реакция на затянувшиеся военные действия, к сожалению, малоэффективная. К тому же такие акции не могут дать мир нашей стране. В то же время веерные отключения электричества, об этом говорил министр энергетики Игорь Насалик, и снижение поступлений в бюджет могут стать реальностью. Участники блокады говорят, что выступают против торговли с террористами, но на самом деле не пропускают эшелоны с добытым в украинских недрах углем. Добывают его предприятия, которые перерегистрированы в Украине, соответственно, налоги они платят в украинский бюджет. Их производственные площадки оказались на неподконтрольной территории в связи с оккупацией части Донецкой и Луганской областей. По данным Государственной фискальной службы, за 2016 год такими компаниями (угольными, металлургическими, машиностроительными) в госбюджет Украины перечислено 31,6 млрд грн. Кроме того, немаловажен тот факт, что только на временно неподконтрольных территориях добывается уголь марки «А», антрацит. Часть украинских ТЭЦ и ТЭС работает на антраците, который на данный момент нельзя заменить. А перевести антрацитовые блоки на уголь марки «Г» (газовый) не так уж быстро и просто. Во-первых, это дорого, а во-вторых, газового угля не хватает даже для существующих энергоблоков, ориентированных на эту марку. По мнению экспертов, отказ от антрацита с неподконтрольных территорий приведет к его вынужденной покупке за границей, в частности в России, за валюту и по ценам значительно выше внутренних. На сегодня на украинских ТЭС остался трехнедельный запас антрацита, и в случае продолжения блокады энергетическая система испытает дефицит электроэнергии, следовательно, веерные отключения потребителей гарантированы. Мариуполь одним из первых почувствует на себе последствия блокады, заявил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Юрий Гримчак. Наш город рискует остаться без воды, газа и электроэнергии. «"Блокировщики" не знают элементарных вещей: воду Мариуполь получает через неподконтрольную территорию. Если уж закрывать и полностью разрывать все связи, то первым без воды останется Донецк, а вторым – Мариуполь. 80% электроэнергии Мариуполь получает со Старобешевской ТЭС, которая работает на марке «А». Газ также поставляется через неподконтрольную территорию», – сказал чиновник. По мнению Гримчака, «все, кто в Украине сегодня призывают блокировать Донбасс, совершают государственную измену и работают против интересов страны». Глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский не раз отмечал, что торговлю с оккупированными территориями нужно урегулировать законодательно. Поскольку действия участников блокады являются незаконными, прокуратура возбудила против них уголовное дело. Закон один для всех 6 февраля произошло ЧП: в рамках блокады была перекрыта автомагистраль Бахмут – Константиновка, которая в данный момент является для Донецкой области стратегической. В 16:00 неизвестные в камуфляже и балаклавах, вооруженные деревянными дубинами, блокировали дорогу в обоих направлениях. Это привело к скоплению военного и гражданского автотранспорта, в том числе и семи автобусов, которые следовали в Курахово. «По словам активистов, заблокировавших дорогу, именно в этих автобусах находились «титушки», которые прибыли на место, чтобы помешать продолжению блокады. Но у нас один закон для всех, я принял решение о разблокировке автотрассы», – рассказал Вячеслав Аброськин на брифинге. На месте автоблокады находился депутат Верховной Рады Семен Семенченко, который вместе с единомышленниками препятствовал движению транспорта, оскорблял полицейских и в целом вел себя вызывающе. «Среди протестующих не оказалось ни одного человека с подконтрольных территорий Донбасса – все они из разных областей Украины, причем в их числе были и ранее судимые граждане. Никому не дано право блокировать дорогу во время войны – ни народным депутатам, ни начальникам полиции, ни кому-либо, кто считает себя добропорядочным гражданином Украины», – отметил Вячеслав Аброськин. Факт блокировки был внесен в Единый реестр досудебных расследований, и дальнейшую оценку ему, а также действиям каждого участника данного события даст начальник следственного управления Донецкой области. По факту использования спецсредств полицейскими назначено служебное расследование. Не будем забывать, что полицейские несут службу в нелегких условиях войны, находясь в постоянной боевой готовности. «Правоохранители Донетчины отличаются от коллег из других областей, практически весь личный состав побывал в реальных боестолкновениях, а потому довольно сложно удержать их, особенно в тот момент, когда кто-то оскорбляет полицейских или даже угрожает оружием», – подчеркнул Вячеслав Аброськин. Один из таких активистов намеревался ударить генерала и даже добился своего, однако спровоцировать Вячеслава Аброськина на ответный удар не удалось. В тот же день 6 февраля проезд транспорта на участке автомагистрали Бахмут – Константиновка был восстановлен, а вот блокада железнодорожных путей продолжается. Возможное подорожание коммунальных услуг, обвал курса национальной валюты, веерные отключения, дефицит бюджета и дополнительные расходы на покупку импортного угля – вот далеко не все последствия этой блокады. Не говоря уже о том, что она по определению незаконна, ее продолжение нанесет удар по инвестиционной привлекательности Украины. А ведь именно ослабления нашей страны и добиваются сепаратисты и оккупанты. Владимир Щербаков