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Четверг, 9 февраля 2017 года, № 13


Первый пошел!

Фото Евгения Носенко, коллаж Александра Товкача. Прощай, шаурма! После многочисленных неудачных попыток власти все-таки избавились от нелегального временного сооружения.
Коррупция в чистом виде. Нонсенс: на магазин, который едва не занял всю пешеходную зону, оказывается, есть всевозможные разрешения.
Работы непочатый край. К сожалению, МАФы при прежнем руководстве Мариуполя росли как грибы после дождя.

В центре города убрали уродливый киоск, дело за следующими

Как и для любого большого города, одной из важных и пока еще неразрешенных проблем для Мариуполя остается незаконная и стихийная торговля, в том числе хаотично расположенные временные сооружения. Но постепенно с улиц города исчезают обшарпанные ларьки, причем некоторые предприниматели убирают незаконные МАФы самостоятельно и добровольно, другие – по решению суда. Яркий пример – ликвидация киоска «Шаурма», который несколько лет стоял на газоне в центре, недалеко от подземного перехода.

Счету нет

На сегодняшний день в городе действует примерно 1000 торговых точек, не приведенных к единому архитектурному типу. Даже те, кто непосредственно занимается данной темой, не берутся указать точное их количество. Сделать это крайне проблематично, поскольку ежедневно на улицах Мариуполя появляются новые и закрываются старые киоски.

Пока документы предпринимателей в стадии оформления, демонтировать их киоски не будут, заверяют в мэрии. Однако это не значит, что власти города собираются закрыть глаза на торговцев, которые ведут предпринимательскую деятельность без каких-либо разрешительных документов. Не станут мириться и с такими ларьками, у владельцев которых с документами вроде все в порядке, но при этом временное сооружение находится явно не на своем месте и улицы города точно не украшает.

Справедливость восторжествовала

По информации директора департамента экономики и структурных реформ Юрия Кампова, с 10 января по 10 февраля в городском Центре предоставления административных услуг открыт прием заявок на размещение объектов выносной торговли. Все разногласия с предпринимателями, которые не удалось разрешить путем договоренностей, будут рассматриваться в судебном порядке. «Чтобы мы могли обращаться в суд, по ряду киосков необходимо подтверждение, есть ли у предпринимателя право собственности или нет. На ближайшем заседании комиссии по использованию объектов благоустройства и эксплуатации временных сооружений будет рассматриваться каждый объект», – говорит Юрий Кампов.

В минувший вторник как раз воплощалось в жизнь решение данной комиссии – демонтировали ларек с шаурмой, который был расположен возле поземного перехода, напротив здания Гипромеза.

Определено коммунальное предприятие, которое будет выполнять все виды демонтажных работ, связанных с малыми архитектурными формами и временными сооружениями, – им стала «Мариупольтеплосеть». «Одним из первых под снос попал киоск с шаурмой, который расположен возле подземного перехода. Незаконное временное сооружение не могли убрать несколько лет, и вот теперь справедливость восторжествовала», – подчеркнул Юрий Кампов.

Все по местам!

Комиссия по использованию объектов благоустройства пока не проводила новых заседаний, а соответственно, не были определены очередные временные сооружения, подлежащие сносу. Однако горожане и сами прекрасно знают, какие МАФы необходимо убрать с улиц города. Кроме ларька с шаурмой у перехода, это магазин «Сумки» рядом с Домом связи, хлебные ларьки, которые могут стоять где угодно, и т.д.

Свое мнение по данной теме высказал и глава общественной организации «Центр развития и парт­нерства» предприниматель Игорь Дудник, который принимал непосредственное участие в разработке положения о размещении временных сооружений. «С 2009 года землю вообще никому не давали – только через суд либо другими обходными путями, – говорит Игорь Дудник, – за этот период в Мариуполе установлено более 3500 незаконных временных сооружений».

В 2016 году была проделана огромная работа по упорядочению торговой деятельности на улицах Мариуполя. Кроме разработки положения была принята комплексная схема, а также единые архетипы для временных сооружений. «Благодаря совместной работе профильных подразделений горсовета, общественных деятелей, предпринимателей и депутатского корпуса удалось найти компромиссы, правда, пока на бумаге. Сейчас идет процедура оформления документов», – отметил начальник инспекции по благоустройству Сергей Марчук.

СогласновЂ‚комплекснойвЂ‚схеме, в Центральном районе определены 169 мест для установки МАФов. После их получения предприниматели в установленный срок должны будут привести к единому архетипу свои сооружения, иначе их торговые точки будут закрыты. Причем, по словам Юрия Кампова, некоторые понимают, что так или иначе их торговая деятельность будет пресечена, а потому и не противятся закрытию их ларьков и торговых точек.

Правильный выбор

Говоря о МАФах и выносной торговле, Игорь Дудник отметил, что городскому руководству и, прежде всего, правоохранителям стоит также акцентировать свое внимание на борьбе с наливайками и незаконными пунктами приема металлолома. Ведь те владельцы киосков, чью торговую деятельность сегодня пытаются пресечь из-за проблем с документами, зачастую не только сами выживают благодаря торговле, но еще и дают жителям Мариуполя рабочие места. «Сейчас мы выступаем за поправки к принятому положению, в котором хорошо прописаны пункты о выносной торговле, ярмарках и летних аттракционах, а вот МАФы довольно сильно ущемлены. При этом, если взять 3500 МАФов и учесть, что в каждом из них по два работника, представляете, сколько мариупольцев лишится заработка, если мы начнем их закрывать?» – задается вопросом Игорь Дудник. По его мнению, людям нужно дать возможность работать законно. Торговать под «белым флагом» на сегодняшний день проще и выгоднее.

По закону

В любом случае кардинальные решения о сносе принимаются только относительно откровенно незаконных или уродующих вид города временных сооружений. Вообще же, по словам директора департамента экономики и структурных реформ Юрия Кампова, существующие МАФы можно условно разделить на три группы: законные – которые нужно привести к единому архетипу; частично законные – те, где необходимо дооформить некоторые документы; незаконные – работа с хозяевами которых продолжается. Результатом будет приведение их к нормам законодательства или снос.

 

 

 

Владимир Щербаков  


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