Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 9 февраля 2017 года, Четверг
Театр становится ближе
К 120-летию меткомбината имени Ильича выпущена марка
Многоцветье имен
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Партнерство с USAID продолжится

Четверг, 9 февраля 2017 года, № 13


Партнерство с USAID продолжится

Горсовет, Фонд развития Мариуполя и Агентство США по международному развитию договорились о дальнейшем сотрудничестве

Делегация представителей USAID побывала в Мариуполе в минувший вторник. Для них встречу с первыми выпускниками масштабной программы «Новый муниципалитет» организовали в конференц-зале Фонда развития Мариуполя.

Напомним нашим читателям, что в прошлом году Мариупольский горсовет при поддержке общественной организации «Фонд развития Мариуполя» и Агентства США по международному развитию (USAID) начал масштабный проект по обучению персонала и привлечению новых кадров. Для молодежи города несколько раз организовывали муниципальную школу, персонал обучался на многочисленных тренингах.

Выпускники школы представили свои проекты и рассказали о том, что их вдохновляло в процессе обучения и стажировки в службах городского совета. Идеи молодежи заслуживают внимания – это лавочки с установленными солнечными батареями для зарядки мобильных устройств, улучшение видимости дорожных знаков с помощью энергоэффективных технологий, внедрение электронной карты жителя для облегчения доступа к услугам и сервисам, а также система электронных закупок для детских дошкольных учреждений.

Джон Пеннел, заместитель главы миссии Агентства USAID, подчеркнул большое значение проводимой работы: «Мы очень рады тому прогрессу, который явно ощутим в Мариуполе, особенно радостно, что ваша молодежь с удовольствием присоединяется к программе обновления муниципалитета».

ИсполнительныйвЂ‚директор Фонда развития Мариуполя Татьяна Ломакина выразила благодарность городскому совету и мэру за поддержку предложения создать Центр компетенций с размещением электронного зала, тренингового и коуч-центров: «Для нас своеобразным вызовом стал проект «Открытые лекции», так как это новая форма общения не только с сотрудниками муниципалитета, но и с громадой. На эти лекции с каждым разом приходит все больше людей, и появилась потребность в новом пространстве для обучения».

Вадим Бойченко поблагодарил представителей USAID за плодотворную совместную работу: «Для нас большая честь, что вы в такое сложное время с нами. Проект «Новый муниципалитет» – это большое, системное и комплексное решение, направленное на изменение механизмов и подходов муниципального управления. Мы активно пользовались теми инструментами, которые вы нам предоставили, применяя их конкретно для Мариуполя. Наш приоритет – максимальная открытость. Самый яркий пример – это Центр предоставления административных услуг».

Представители USAID отметили, что проект получился успешным и они готовы к дальнейшему сотрудничеству с Мариуполем.

Соб. инф.  


Другие новости выпуска № 13 от 9 февраля 2017 года
  • Первый пошел! /
  • К чему приведет блокада Донбасса? /
  • К 120-летию меткомбината имени Ильича выпущена марка /
  • Простая арифметика / Говорит главред
  • Аллея в память о народном директоре /
  • Партнерство с USAID продолжится /
  • В Мариуполе построят зерноперегрузочный комплекс /
  • Обратная связь с Татьяной Мацковой /
  • Дома сартанцев восстановлены /
  • Виталий Болдырев: «В сборной области только мариупольцы» / Город спорта с Александром Куртовым
  • Когда дождь лыжам не помеха / Город спорта с Александром Куртовым
  • «Мариуполь» – в суперлиге! / Город спорта с Александром Куртовым
  • Мариупольская модель снялась в клипе известного ливанского певца /
  • В Стране восходящего солнца /
  • Многоцветье имен / Pro-творчество с Николаем Пожогиным
  • Мариупольский подход / Блог Владимира Щербакова
  • Горожане об уличной МАФии /
  • TAYANNA и «Сальто Назад» вышли в финал /
  • «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним…» /
  • Аромат, отделяющий день от ночи / Вкусно живем с Татьяной Мацковой
  • Родила и сбежала /
  • Городская афиша /

     

    		•

    Архив выпусков
    Февраль 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728
    год:   месяц:


    Топ новости


    Первый пошел!
    В центре города убрали уродливый киоск, дело за следующими Подробнее...


    Восстановление Сартаны
    Жители поселка приходят в себя после двух последних обстрелов Подробнее...


    Вооружены технологиями и очень эффективны
    В чем уникальность Единого аналитического сервисного центра полиции Донецкой области: взгляд изнутри Подробнее...


    В помощь жителям Авдеевки
    Металлурги отправили гуманитарный груз в постоянно обстреливаемый город Подробнее...


    Футбольная академия вступает в игру
    Перед первым официальным матчем ее воспитанникам вручили новую форму Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования