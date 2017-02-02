Четверг, 9 февраля 2017 года, № 13





Партнерство с USAID продолжится

Горсовет, Фонд развития Мариуполя и Агентство США по международному развитию договорились о дальнейшем сотрудничестве

Делегация представителей USAID побывала в Мариуполе в минувший вторник. Для них встречу с первыми выпускниками масштабной программы «Новый муниципалитет» организовали в конференц-зале Фонда развития Мариуполя.

Напомним нашим читателям, что в прошлом году Мариупольский горсовет при поддержке общественной организации «Фонд развития Мариуполя» и Агентства США по международному развитию (USAID) начал масштабный проект по обучению персонала и привлечению новых кадров. Для молодежи города несколько раз организовывали муниципальную школу, персонал обучался на многочисленных тренингах.

Выпускники школы представили свои проекты и рассказали о том, что их вдохновляло в процессе обучения и стажировки в службах городского совета. Идеи молодежи заслуживают внимания – это лавочки с установленными солнечными батареями для зарядки мобильных устройств, улучшение видимости дорожных знаков с помощью энергоэффективных технологий, внедрение электронной карты жителя для облегчения доступа к услугам и сервисам, а также система электронных закупок для детских дошкольных учреждений.

Джон Пеннел, заместитель главы миссии Агентства USAID, подчеркнул большое значение проводимой работы: «Мы очень рады тому прогрессу, который явно ощутим в Мариуполе, особенно радостно, что ваша молодежь с удовольствием присоединяется к программе обновления муниципалитета».

ИсполнительныйвЂ‚директор Фонда развития Мариуполя Татьяна Ломакина выразила благодарность городскому совету и мэру за поддержку предложения создать Центр компетенций с размещением электронного зала, тренингового и коуч-центров: «Для нас своеобразным вызовом стал проект «Открытые лекции», так как это новая форма общения не только с сотрудниками муниципалитета, но и с громадой. На эти лекции с каждым разом приходит все больше людей, и появилась потребность в новом пространстве для обучения».

Вадим Бойченко поблагодарил представителей USAID за плодотворную совместную работу: «Для нас большая честь, что вы в такое сложное время с нами. Проект «Новый муниципалитет» – это большое, системное и комплексное решение, направленное на изменение механизмов и подходов муниципального управления. Мы активно пользовались теми инструментами, которые вы нам предоставили, применяя их конкретно для Мариуполя. Наш приоритет – максимальная открытость. Самый яркий пример – это Центр предоставления административных услуг».

Представители USAID отметили, что проект получился успешным и они готовы к дальнейшему сотрудничеству с Мариуполем.

Соб. инф.