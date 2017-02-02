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Четверг, 9 февраля 2017 года, № 13


Аллея в память о народном директоре

Фото Facebook: Преемственность. Тандем Константина Куркчи и Василия Папуша, как представителей двух поколений, символичен для участников закладки хвойной аллеи.

У спорткомплекса «Ильичевец» высадили ели к юбилею меткомбината имени Ильича

В минувший вторник руководители меткомбината имени Ильича, профсоюзного комитета, ветераны и молодежь предприятия, представители городской власти собрались на площади перед крытым спортивным комплексом «Ильичевец», чтобы заложить хвойную аллею около бюста Героя Украины Владимира Бойко.

Место выбрано не случайно – спорткомплекс построен для мариупольцев по задумке народного директора, который заботился о развитии спорта в нашем городе. И хвойная аллея только украсит этот уголок Мариуполя.

Перед тем как приступить к закладке аллеи, собравшиеся возложили цветы к бюсту Владимира Семеновича Бойко.

«Имя Владимира Бойко – это символ всей отечественной металлургии, его вклад в развитие промышленной отрасли просто неоценим. Он много сделал для родного завода и города. Уверен, что память об этом выдающемся человеке будет вечно жить в сердцах мариупольцев», – отметил секретарь городского совета Степан Махсма.

«Мне, как ветерану комбината, очень приятно, что цикл торжественных мероприятий, посвященных 120-й годовщине нашего предприятия, начинается именно здесь, у спорткомплекса, о котором мечтал Владимир Семенович, – сказал Константин Куркчи, экс-председатель совета ветеранов меткомбината имени Ильича. – Мы помогаем в посадке елей молодежной организации – просто не могли не откликнуться на призыв поработать на закладке хвойной аллеи».

Константин Куркчи напомнил, что крытый спорткомплекс «Ильичевец» построен на месте заросшего бурьяном котлована. «В свое время Владимир Цыбулько, первый секретарь Ждановского горкома партии, который запомнился мариупольцам как организатор крупнейших социальных строек в городе, успел здесь вырыть котлован под стадион, – вспоминает ветеран. – Потому через несколько десятилетий наш народный директор Владимир Бойко принял решение именно на этом месте возвести крытый спортивный комплекс, ведь стадион уже у нас был».

Высадка хвойных деревьев проходила при участии специалистов – работников коммунального предприятия зеленого строительства. Как пояснила начальник Приморского участка «Зеленстроя» Ольга Воробей, хвойные культуры удобнее всего пересаживать зимой, в состоянии покоя. Как правило, это не проблема, если размер растения не превышает человеческий рост. Пересадку делают обязательно с комом земли. Так деревья легче приживаются на новом месте и начинают расти.

Николай Пожогин  


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