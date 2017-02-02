Четверг, 9 февраля 2017 года, № 13 Говорит главред

Простая арифметика Практически неделю длится история с блокированием дороги под Бахмутом – той самой, по которой с неподконтрольной территории Украина получает со своих предприятий уголь для ТЭЦ и ТЭС. Дефицит угля уже стал реальностью для Славянской ТЭС, следом ударит по Кураховской, а затем обернется дефицитом вырабатываемой электроэнергии и – привет, веерные отключения! К слову, угольные, металлургические и машиностроительные компании с той стороны платят немалые налоги – 32 млрд грн в год – именно Украине, где они и зарегистрированы, – это факт, это простая арифметика. И как бы ни хотелось сегодня кому-то отделить неподконтрольные территории от подконтрольных, нельзя забывать: это все украинская земля. По обе стороны живут наши, украинские граждане. Каждый эксперимент – лишить оккупированных пенсионеров законно заработанных украинских пенсий, перевязать энергетическую пуповину – еще больше усугубляет конфликт и не ведет к мирному решению. Не случайно в ситуацию решили вмешаться сами работники Кураховской ТЭС, выехав в автобусах к блокировщикам: заводчане понимают, что завтра они останутся без угля и без работы, города начнут замерзать. Свою четкую позицию на страже закона и порядка продемонстрировала полиция Донецкой области во главе с Вячеславом Аброськиным – генерал не только выехал на место сам, но и попал под удар. Выдержал угрозы нардепа Семена Семенченко, толкающего своим пузом спортивного руководителя главка с криками (кто бы говорил): «Убери свой живот, таких стрелять надо». Аброськин спокойно ответил: «Стреляй». Тем, кто видел эти кадры, становится не по себе – от пиар-акций таких нардепов на крови и от такого отчаянного героизма генерала Аброськина, который готов жизнь отдать. Он с честью защищает Закон. А это наша с вами безопасность. И свобода от подлых людей, от террористов и преступников – та Свобода и Независимость, которую защищал Аброськин, освобождая Мариуполь в 2014 году. С уважением, Елена Калайтан