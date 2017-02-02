Четверг, 9 февраля 2017 года, № 13

Pro-творчество с Николаем Пожогиным



Многоцветье имен

«Сельская электростанция». А.М. Грицай.



«Парк осенью». И.И. Бродский.



«Зима». И.И. Бродский.



«Село Софиевка». М.С. Копейкин.





В художественном музее имени Архипа Куинджи представлены подлинники произведений классиков живописи

«Все это благодаря плодотворному сотрудничеству с бердянским музеем, – рассказала директор художественного музея Татьяна Були. – Наши коллеги даже в такое непростое время идут навстречу желанию мариупольцев прикоснуться к прекрасному и получить замечательные минуты отдохновения, любуясь классической живописью и графикой».

На выставке представлены 50 работ именитых мастеров, чьи произведения формировали вкус и чувство прекрасного не одного поколения. Среди них полотна самого Исаака Бродского, его учеников – Алексея Грицая и уроженца Бердянска Петра Белоусова, а также Аркадия Крылова – ученика Архипа Куинджи, Бориса Кустодиева, Кузьмы Петрова-Водкина, Николая Фешина, Анны Остроумовой-Лебедевой и других известных мастеров.

О любви к классике

«Прекрасно, что музейщики дают нашим творческим детям замечательную возможность соприкоснуться с классическим искусством, – отметила Любовь Макаренко, заведующая художественным отделением Мариупольской школы искусств. – Вокруг нас столько талантливых ребят, которым как воздух необходима культурная среда, тогда и молодежь будет оставаться в Мариуполе. Почему люди любят классическую музыку, классическую живопись? Потому что эти мгновения общения с прекрасным овеяны гармонией, здесь все совершенно, все сделано в самых лучших традициях».

Практически всем перечисленным выше художникам довелось жить и творить на сломе эпох – еще и этим интересно их творчество нашим современникам. Ведь картины, представленные на выставке, – это целый пласт в истории культуры.

Парадоксы наследия

Интересно, что в последние годы отношение к персоне Исаака Бродского неоднозначно: считается, что лидер советской академической школы живописи, автор официозных картин, репродукции которых печатались в календарях, учебниках огромными тиражами, надолго заслонил другого Бродского – блестящего профессионала.

«Первый интересный для нас факт: Исаак Бродский – наш земляк, родившийся в селе Софиевка под Бердянском, – рассказал заслуженный художник Украины Олег Ковалев. – На формирование характера юного художника и его дальнейшую судьбу сильно повлияла революционная атмосфера 1905 года в Петербурге, где он учился».

Собственный музей

По мнению Олега Ковалева, важной составляющей жизни Бродского стало коллекционирование. Это было настоящей страстью. Среди знатоков русской живописи того времени не было лучшего эксперта, чем Бродский. Исаак Израилевич собрал вторую по объему и значению коллекцию после собрания Русского музея.

Как известно, Исаак Бродский щедро делился своими сокровищами. Так возник художественный музей в Бердянске, значительно пополнились фонды музея в Днепре.